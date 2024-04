Pilar G. Muñiz: "Hacienda somos todos pero no todos de la misma manera"

Audio

En mayo de 1978 la Agencia tributaria lanzó una exitosa campaña de publicidad con el lema “Hacienda Somos todos”. Se pretendía entonces reducir el fraude al fisco porque en aquel momento era más fácil escaquearse a la hora de pagar en la declaración.

Han pasado 46 años, pero esta frase de anuncio acabó calando hondo, aunque hoy en día su uso es más bien irónico. “de pagar no se libra nadie y ojo a quién se intente librar o se equivoque a la hora de hacer la declaración”.

Tantos años después España ha cambiado mucho. Por ejemplo, se ha desarrollado la autonomía de las regiones en muchos aspectos, también en política fiscal.

Las Comunidades tienen mayor autonomía e incluso País Vasco y Navarra gestionan directamente todos los impuestos aunque luego entregan una cantidad al Estado. Todos este sistema, con 17 modelos distintos, se traduce en diferencias notables a la hora de hacer la declaración. Así que sí, “Hacienda somos todos” pero no todos de la misma manera.

Hoy en COPE estamos contando que en algunos casos, la diferencia entre pagar en una comunidad u otra puede suponer un 284% más. Nos fijamos en las rentas medias, donde puede encontrarse un buen número de contribuyentes españoles. Hablamos de ciudadanos que facturan 30.000 euros brutos anuales. El mejor trato fiscal, el más ventajoso, lo reciben en el País Vasco y el peor en Cataluña y Extremadura.

Vamos a poner un ejemplo concreto con esos 30.000 euros brutos. Un trabajador soltero con menos de 65 años tributará 4.600 euros en el País Vasco frente a los 5.031 de de Cataluña. Algo muy similar pasa con el tramo que llega a los los 45.000 euros brutos anuales.

Las rentas más altas encuentran en la Comunidad de Madrid más beneficios a la hora de tributar y en la Comunidad Valenciana menos.

Todo esto tiene mucho que ver con la autonomía de las regiones a la hora de implementar su política tributaria. Lo que podríamos definir como una especie de ideología fiscal y que, en general, diferencia claramente las regiones gobernadas por partidos de Izquierda, de las comunidades con gobiernos más Conservadores.

Existe un tramo autonómico del IRPF donde en función de cada región se paga más o menos aunque hay diferencias muy llamativas que ilustran esta “Ideología Fiscal”. Por ejemplo, el impuesto de sucesiones, que en algunas comunidades se paga íntegro y en otras puede salir prácticamente gratis porque está bonificado.

No es nada que no conozcamos ya, aunque no deje de sorprendernos. Lo dicho, “Hacienda somos todos” pero no todos de la misma manera.