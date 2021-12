Pilar G. Muñiz: "En el Gobierno no dan crédito a cómo Yolanda Díaz les ha dejado a los pies de los caballos"

Audio

El gobierno trata de sortear la polémica abierta por la vicepresidenta Yolanda Díaz con estas declaraciones, en las que reconoce que avisó del riesgo de la marcha feminista del 8 de marzo de 2020, una semana antes de acabar confiandos. Estás palabras son la llave que ha abierto de nuevo la caja de Pandora para el gobierno. Y de esa caja se ha escapado el tema de la manifestación del 8 de marzo. Un asunto que el ejecutivo daba por amortizado y cerrado bajo llave. Pues no.

Hoy estamos contando en COPE la maniobra para apagar el fuego mediatico que ha provocado Díaz por lo pronto, la protagonista matiza y dice que el Gobierno ha tenido una gestión ejemplar de la pandemia. Eso dice Yolanda Díaz, que a esta hora sigue tratando de salir del charco en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

Es la segunda vez que escuchamos a un miembro del gobierno reconocer que se plantearon el riesgo que suponía mantener esa marcha ante la amenaza del virus. Hay que recordar lo dijo Irene Montero pensando que no la grababan. La diferencia entre Yolanda Díaz e Iréne Montero es que Díaz lo reconoce abiertamente. Todo esto ya estuvo en los tribunales. Hay que recordar que uno de los informes periciales se le encargó a la Guardia Civil. Fue ese informe para el juez, que el Coronel Pérez de los Cobos se negó a entregar al ministro Marlaska. Luego fue cesado.

Aquella investigación quedó archivada en junio de 2020 pero hay quien se plantea que las palabras de Yolanda Díaz dan pié a una nueva investigación. Se lo planteba en Herrea en COPE, Esteban Gómez abogado de víctimas del covid que participó en la macro querella contra el Gobierno por la gestión de la pandemia.

La manifestación del 8M del 2020 no trajo el COVID a España pero pudo ser un factor de dispersión importante. Es cierto que se dieron otros actos, como un mitin de Vox, es cierto que hubo jornada de liga pero el volumen de la manifestación, que se convocó en toda espa con el virus ya circulando era un factor de riesgo importante. Una semana después estábamos confinados. El gobierno siempre ha dicho que algo así no se podía prever. Ahora el matiz es si no se podía saber o no se podía decir.