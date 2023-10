Pilar G. Muñiz: "Aunque Sánchez no pronuncie la palabra amnistía todos sabemos lo que está pasando"

Audio

Espero que Pedro Sánchez NO acuda como concursante a Pasapalabra porque si le toca decir Amnistía no conseguirá ganar el rosco nunca... No hay manera de que la pronuncie... ... por ahora... porque desde hace una horas hemos entrado en una segunda fase en el relato de Pedro Sánchez al reconocer que está negociando este asunto con los grupos políticos...

Si lo piensas, toda esta estrategia sin pronunciar la amnistía suena un poco ridícula, casi infantil... Como si propio socio en el gobierno, SUMAR, no fuera a presentar el martes en Barcelona un documento, ad hoc, para justificar la amnistía... o como si sus interlocutores independentistas no hablaran abiertamente de ello... Incluso hoy mismo, el Presidente Catalán, Pere Aragonés dice que “la amnistía es un hecho...”

Al final, o en el PSOE piensan que los ciudadanos NO se enteran de nada o bien se están curando en salud por si fallan las negociaciones para poder decir eso de que “nosotros nunca hablamos de amnistía”¡¡¡¡ lo cual... sería verdad...

Sinceramente, no hace falta que Sánchez pronuncie la palabra amnistía para que todo el mundo sepa lo que está pasando, los que apoyan una negociación y los que NO...

Que en el PSOE sea una palabra Tabú NO va a impedir la crítica, ni tampoco que el descontento de muchos ciudadanos se pueda encauzar de diferentes formas.

Por ejemplo, en la manifestación que Sociedad Civil Catalana ha convocado para este domingo a las 12 de la mañana en el Paseo de Gracia, de Barcelona...

Teresa Freixas, será una de las encargadas de leer el manifiesto final de la convocatoria. Es catedrática de derecho Constitucional en la Autónoma de Barcelona y le contaba a Herrera esta mañana que está hipotética amnistía sería un error desde el origen...

Lo que viene a decir es que no sería una AMNISTIA por la CONVIVENCIA ciudadana, como han sido otras, sino que es una amnistía por CONVENIENCIA... por intereses de un partido concreto...