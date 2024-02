Pilar G.Muñiz: "La convocatoria ha superado a las asociaciones agrarias tradicionales"

Audio

Los agricultores en pie de huelga. Desde primera de la mañana hora de la mañana los tractores han abandonado los campos de labranza y han tomado las principales carreteras de España.

A esta hora persisten los problemas de circulación en las inmediaciones de capitales como Madrid, Valencia, Zaragoza, Valladolid o Sevilla Entre otras muchas.Pero la gran pregunta es por qué estamos en esta situación. Y lo primero que llama la atención es que la convocatoria ha superado a las asociaciones agrarias tradicionales.

Todo se ha movido a través de la Whassap, redes sociales o el boca a boca y los agricultores se han ido sumando , cada uno en su provincia o en su región.

Es una convocatoria 2.0 y con bastante éxito Seguramente porque la situación del campo español es tan tensa que sólo faltaba que alguien pusiera una fecha. No se puede decir que sea algo improvisado pero no ha sido una convocatoria al uso o tan previsible como otras ocasiones. ¿Qué motivos llevan a esta protesta? Pues aquí no hay novedad. Los motivos son los de toda la vida.

Quieren que los ciudadanos sean conscientes de los problemas reales del campo. Por ejemplo, la burocracia y las limitaciones constantes hacen que el campo español asuma mas costes de producción y pierda competitividad frente a otros mercados, por ejemplo fruta que llega procedente de Marruecos.

Uno de los problemas principales, por ejemplo, se centra en el uso de pesticidas químicos para proteger a los cultivos o fertilizantes para potenciarlos. En las últimas décadas Bruselas ha limitado su uso en los campos de toda Europa para prevenir efectos adversos en la salud o en el medio ambiente pero con ello, ha complicado mucho la vida a los agricultores europeos. Sin embargo estos productos si pueden usarse en otras zonas de cultivo fuera de la Unión y luego se importan. Por esto los europeos hablan de competencia desleal.

Este es uno de los detonantes de la protesta y por eso hoy mismo, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Layen ha propuesto retirar el plan para la reducción de pesticidas e intentar así calmar los ánimos. Éste es solo uno de los problemas del campo... Si a todo esto sumar los graves problemas de sequía, las consecuencias del cambio climático que cada año son impredecibles o la burocracia para llevar a cabo cualquier papeleo.Pues tenemos una tormenta perfecta.