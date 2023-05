Pilar G.Muñiz: “Solo en el primer trimestre del año se han quemado más de 40.000 hectáreas en España”

Audio

La situación empeora en las Hurdes, en la provincia de Cáceres donde el incendio declarado en la tarde de miércoles avanza hoy sin control.





Un fuego que ya ha quemado 2.500 hectáreas pero que podrían ser muchas más porque la zona a la que afecta supera las 7.500...incluido el entorno de la Sierra de Gata.Hay 700 personas evacuadas de seis municipios...Todas han tenido que abandonar sus casas sin saber si podrán volver pronto. 300 efectivos trabajan para sofocar este incendio ya en nivel 2 de peligrosidad... es decir que supone un peligro para la población y cuenta con la intervención de la Unidad Militar de Emergencias....





A esta hora hay tres flancos muy complicados. Son la zona de OVEJUELA, el VALLE DE ÁRRAGO Y TORRECILLA DE LOS ÁNGELES. Las rachas de viento, -como las que escuchas- están complicando las labores de extinción de los bomberos, sobre todo porque hace que el fuego se propague más rápido. Pero en esta ecuación influye también algo que si NO es tan nuevo en el mes de agosto sí lo es en primavera. Y es...la grave sequedad del terreno. Extremadura es una de las regiones que más acusa la falta de agua y ha registrado en las últimas semanas de abril y en la primera de mayo temperaturas de verdadero récord. Todo esto influye y mucho a la hora de que un fuego como este sea más virulento.

La sequía ha adelantado los planes de todas las CCAA y del propio Gobierno en cuanto a incendios forestales y ha hecho que se adelanten las campañas. Se han contratado nuevos efectivos antes de lo que era habitual...Se están realizando labores de preparación antes de lo que suele ser normal... y se extrema la vigilancia antes de que se produzca un fuego, dependiendo de las zonas de 15 días a un par de meses ANTES de lo que suele ser normal para los equipos de extinciión. Y aún así...lo estamos viendo en el caso de las Hurdes: los esfuerzos resultan insuficientes.

Solo en el primer trimestre del año se han quemado más de 40.000 hectáreas en España. Es la mayor pérdida de montes que en todo el año 2010, 2014 o 2018. Y lo fuerte...lo que por desgracia viene siempre en verano....todavía NO ha llegado. Los expertos coinciden en que el cambio climático está haciendo de gasolina...pero NO es el único combustible en que nuestros bosques se estén quemando más en los últimos años. El abandono del medio rural se nota en el cuidado de los mismos...Se abandonan, NO se limpian y al final cuando llegan las llamas...éstas se propagan con más fuerza y en más extensión.





En 2022 la superficie quemada alcanzó el triste récord de 250.000 hectáreas en España, muy por encima de las 150.000 que es la media de lo que se quema un año normal en nuestro país. Y por desgracia este año ni la sequía ni las temperaturas durante la primera parte del año han contribuido a preparar mejor el terreno. No está en nuestra mano el controlar a la naturaleza pero sí podemos contribuir con la precaución y prudencia.