Pilar G.Muñiz: "El PSOE le ha hecho un traje a medida a Puigdemont"

Tengo por aquí el documento de la Ley de amnistía que hoy ha pasado y se ha aprobado en la Comisión de justicia del Congreso el paso previo para que se vote la semana que viene en el hemiciclo

Son 10 páginas la verdad es que NO hace falta mucho más para poner en tela de juicio el ordenamiento jurídico español y doblegarlo para que se adapte a la medida de los independentistas y las necesidades de este gobierno.

Ahora bien, a pesar de que son 10 páginas, a la hora de leerlas es como enfrentarse a un ladrillo de 500. Hace falta armarse de paciencia y tener la concentración de un cirujano para entender algo.

Es como cuando alguien da una explicación que no quiere dar y da vueltas y más vueltas para no contestar claramente. Esto se parece a eso.

Hay que estar muy interesado en el tema, como lo están los independentistas para leer el texto sin bostezar pero la forma no quita que el fondo pueda ser un torpedo en al línea de flotación del estado de derecho. Esto es como ir al sastre. Hace un mes el PSOE le hizo un traje a medida a Puigdemont. La Amnistía.

Cuando hace un mes llegó la hora de ponérselo y aprobar la ley en el Congreso al fuago no le gustaba como le quedaba la manga y los bajos no le gustaba como quedaba el tema de su posible vinculación con el terrorismo del caso Tsunami.

La nueva redacción de la ley es un ejercicio descarado para sortear los delitos por los que Puigdemont podría complicarse su futuro judicial. Terrorismo, malversación o Traición. Para quedar bien con Europa lo que dice ahora la ley es que estos delitos NO entran dentro de la amnistía, excepto (y aquí está el truco), en una serie de supuestos en los que (NO por casualidad) encaja la actuación de los independentistas. Es como decir que delitos de terrorismo o la traición no caben en la Amnistía salvo que hayas nacido en la localidad de Amer, en Gerona, en 1962 y te llames Carles Puigdemont. Solo falta poner eso.

De hecho, nos ha contado nuestra corresponsal en Bruselas que literalmente los independentistas fugados están exultantes y haciendo planes para volver a España entre mayo y julio lo que coincide con el calendario de aprobación de la Ley.

No me extraña que estén contentos porque desde luego la jugada les está saliendo redonda tanto que hasta Esquerra Republicana empieza a poner cara de asombro y ya verás que pronto empieza a sonar eso de “qué hay de lo mio”. Porque ahora empieza la lucha por el relato entre los independentistas y ver quien exprime más el pacto con el PSOE. Superar a Puigdemont es dificil.