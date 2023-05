Pilar G.Muñiz: “Necesitamos que llueva como agua de mayo pero no de esta manera torrencial”

Audio

Asegura el dicho que nunca llueve a gusto de todos pero es que es imposible que lo haga cuando hablamos de las consecuencias que deja UNA DANA.

Un fenómeno meteorológico que deja fuertes tormentas, lluvias torrenciales y mucho viento. Y que por desgracia, cada vez vemos más a menudo en el mediterráneo lejos de la época habitual de la gota fría que es el verano. A pesar de estar en plena sequía y de llevar mucho tiempo esperando que lloviese, el agua ha llegado a algunas zonas de España de manera torrencial causando en estos casos...más daño que beneficio. Inundaciones que comenzaban esta madrugada en la provincia de Almeria y la región de Murcia para extenderse al sur de la Comunidad Valenciana que es en estos momentos donde se localiza lo peor.





Esta noche con alerta roja activada han caído 120 litros de agua por metro cuadrado en Cartagena, en Murcia. 130 lo han hecho este mediodía en Ontiyent en la provincia de Valencia y más de 100 se recogen en muchas localidades de la provincia de Alicante. Las imágenes aunque en lugares distintos se han repetido: calles.... que más que calles parecen ríos... que a su paso anegan bajos de viviendas, garajes y locales. Y en el campo pues te puedes imaginar...aunque la tierra va chupando el agua...cuando cae con tantísima fuerza al final solo hace más daño. En Lorca esta noche ha llovido sobre mojado porque la semana pasada la tormenta con granizo que cayó arrasó con todo.





Y esta lluvia como has escuchado que nos cuenta Plácido, agricultor en Lorca, solo ha terminado de arrasar con lo que él tenía: sandías, brócli, cebollas o tomates, entre otros cultivos. También hemos visto rescates y muchas actuaciones de los equipos de emergencia... Además colegios cerrados y clases suspendidas en más de 40 municipios de Alicante y de la región de Murcia...donde la situación ahora está más tranquila ya con alerta amarilla. La situación más intensa ahora mismo se localiza en el sur de la Comunidad Valenciana o en Aragón en la ribera del Ebro donde a esta hora sigue la alerta naranja por esas tormentas y lluvias intensas....que trae consigo esta DANA.





Un fenómeno que No es extraño en España. Pero que en los últimos años se están intensificando en número y sobre todo en épocas del año donde No estábamos tan acostumbrados. El cambio climático, el que cada vez tengamos temperaturas más altas antes de lo normal para la época, el que el mar esté cada vez más caliente parecen estar detrás de que las lluvias caigan con más fuerza cuando caen...Y sean más dañinas y destructoras de lo que lo eran antaño.





En cualquier caso No deja de ser paradójico ¿verdad? que hoy nos estemos lamentando del daño que genera el agua cuando nuestros embalses siguen perdiendo capacidad, están no llegan al 48% y seguimos hablando de sequía. Necesitamos que llueva como agua de mayo pero NO a este precio.