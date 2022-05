Pilar García Muñiz: “Se vuelven a abrir las fronteras con Marruecos, pero ya no serán las mismas”

Audio

Más de dos años después, la frontera de Marruecos en Ceuta y Melilla vuelve a estar abierta, los pasos de El Tarajal y Beni Ensar. Durante todo el día cientos de personas han cruzado de un lado a otro como hacían antes del 13 de marzo de 2020. Ese día Marruecos cerró la frontera como consecuencia de la pandemia y así la mantuvo luego con la intención de presionar a España para que modifique su postura sobre el Sáhara.

795 días, más de dos años, con unos pasos fronterizos con el candado echado, y con familias que no se han podido ver en todo este tiempo. O comercios que se han quedado sin clientes. O trabajadores que han perdido sus empleos. O que se han tenido que pedir una excedencia, como Mohamed, él vive en Ceuta, pasó a Marruecos a ver a su madre y se ha quedado allí atrapado hasta hoy.Una situación que ha hecho mucho daño a las dos ciudades autónomas que se nutrían del intercambio económico con Marruecos.

Desde hoy y hasta el 31 de mayo solo podrán cruzar los ciudadanos y residentes en la Unión Europea y aquellas personas autorizadas a circular en el espacio Schengen.

A partir de ahí se abrirá una segunda fase en la que podrán acceder los trabajadores transfronterizos legalmente reconocidos. Es decir, podrán pasar los ciudadanos marroquíes que tengan un permiso de trabajo reconocido. El resto necesitará la obtención de un visado. Antes de la pandemia había cerca de 5.000 transfronterizos, pero ahora, los que tienen sus papeles en vigor rondan los dos centenares de personas.

Se abre la frontera, pero ésta ya no será la misma. NO volveremos a ver esa imagen de cientos de marroquíes y porteadoras, mujeres con enormes y pesadísimos fardos cargados a la espalda, por ejemplo en el Tarajal, porque se va a perseguir especialmente el contrabando, el tráfico de mercancías. Los agentes de aduanas, al menos, en esta primera fase no van a permitir la entrada de absolutamente nada, ni productos alimenticios, ni de cualquier otro tipo, ni en grandes cantidades ni en pequeñas. Solo se podrá pasar con los enseres personales

Pues hoy empieza una nueva etapa a la que se ha llegado tras muchas negociaciones, porque esa frontera no podía seguir más tiempo cerrada. Sabemos que Ceuta y Melilla respiran más aliviadas, y esperamos que puedan seguir así, porque con Marruecos nunca se sabe qué puede pasar.