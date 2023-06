Pilar García Muñiz: "Es una búsqueda agónica. Se cree que les quedan entre 20 y 30 horas de oxígeno”

Audio

96 horas. Ese es el soporte vital, el oxigeno, que el submarino Titán tiene para una tripulación de 5 personas. Se le perdió el rastro el pasado domingo a las 8 de la tarde, cuando llevaba menos de 2 horas de inmersión. Y se calcula que a la tripulación le quedan entre 20 y 30 horas.

El Titán es un submarino civil y es de los más avanzados de la clase Cíclope. Se llaman así porque solo tienen un ojo de buey por el que mirar, ubicado en el morro. Este modelo es capaz de sumergirse a 4000 metros y es el único en el mundo que puede llevar 5 personas a bordo a esa profundidad. Al menos, este es reclamo de la empresa Ocean Gate que oferta los viajes al pecio del TITANIC que desde abril de 1912 reposan a 3.800 metros en el fondo del Atlántico.





Así promociona la empresa esta experiencia. Para la mayoría de nosotros este viaje turístico, a escasos metros del transatlántico hundido, es algo que queda para la imaginación. Muy pocos pueden permitirse el precio del billete; 250 Mil dólares por 8 días. Incluido el traslado en barco hasta el punto de inmersión. En este caso a unos 600 kilómetros de la costa de Estados Unidos, el punto del hundimiento del Titanic. Una vez allí el submarino se baja en una plataforma de lanzamiento para iniciar la inmersión. El de este domingo era el único viaje previsto este año porque el tiempo, por fin, era favorable. No lo digo yo, lo contaba hace tan solo 2 días uno de los tripulantes que viaja a bordo. El multimillonario británico Hamish (JAIMISS) Harding. Un aventurero que tiene 3 records Guiness e incluso formó parte del primer viaje con turistas espaciales que organizó el dueño de Amazón, Jeff Bezos el año pasado. Junto a este millonario inglés, viajarían un ciudadano pakistaní y su hijo y completarían la tripulación el propio CEO de la Compañía Ocean Gates, Stockton Rush y un veterano buzo francés de 73 años llamado Paul Naugueolet. Este hombre tiene una historia curiosa porque es de los pioneros en visitar los restos del Titanic en una expedición científica en 1987 y desde entonces ha bajado 35 veces al pecio. Es uno de los mayores expertos en este naufragio. No hace demasiado, a NOGOLÉ le preguntaron sobre las posibilidades de sobrevivir si el submarino se quedara atrapado en los restos del transatlántico. Dice que “se podría sobrevivir hasta 5 días en el fondo si no les faltara oxigeno, agua o comida pero sabe que morirían antes porque el verdadero problema es la temperatura tan baja a esa profundidad”





Ésta es solo es una posibilidad porque en realidad NO sabemos lo que ha pasado y sigue la búsqueda contrareloj por parte de Guarda Costas norteamericanos y canadienses. Ojalá los tripulantes puedan contarlo, pero pase lo que pase, lo que ha ocurrido quedará ya como la última página escrita en la Leyenda del Titanic.