Pilar García Muñiz, sobre los datos del paro: "Hay que destacar el crecimiento de la contratación indefinida"

Bienvenido a Mediodía COPE.

La variante Omicron y sus restricciones también ha contagiado al mercado laboral lo que sumado al fin de la campaña de Navidad ha provocado que el paro haya vuelto a subir en enero después de meses a la baja.

El mes pasado terminó con 17.173 desempleados más. Es cierto que rompe la tendencia descendente de los últimos meses aunque es la menor subida en 25 años.

Aumento ligero del paro, sin embargo se perdieron casi 198.000 cotizantes a la Seguridad Social. Parece contradictorio, pero tiene una explicación.

Ambos indicadores el paro registrado y la afiliación están relacionados pero no reflejan lo mismo. El paro recoge las personas que se registran en busca de empleo de forma activa...y la afiliación muestra los cotizantes que van entrando y saliendo de la Seguridad Social.

Es decir, puede haber gente que se le acabe un contrato y sale como cotizante de la seguridad social. Pero si esta misma persona no se apunta al paro, no aparecerá como desempleado en las oficinas del SEPE, aunque ya no tenga trabajo. Esto puede explicar la diferencia de números entre el PARO registrado y los datos de la Seguridad Social.

Ahora mismo en nuestro país hay más de 3 millones 100 mil desempleados, una cifra que sigue siendo muy alta y que está por encima de la media europea.

Es una cifra que recordamos no incluye a los trabajadores que están en un expediente de regulación de empleo. Precisamente los ERTE han vuelto a subir hasta los 105.000. 2.500 trabajadores más que el mes pasado. No es una gran incremento pero llama la atención que es un indicador que sube después de 11 meses a la baja. Habrá que comprobar si es o no es efecto de la sexta ola.

A esto tenemos que sumar esos 110 mil autónomos que siguen en cese de actividad.

En todos los sectores ha habido perdida de empleos, pero sobre todo en hosteleria y comercio algo habitual tras las Navidades.

Y entre los datos que se han conocido hoy hay que destacar el crecimiento de la contratación indefinida tras la aprobación de la reforma laboral, que entre otras cosas busca acabar con la gran temporalidad que hay en nuestro mercado laboral. En enero la contratación indefinida creció con fuerza, se firmaron 239 mil contratos indefinidos, el 15% del total, frente a la media del 9% que venía siendo habitual con la anterior reforma. Es verdad que las nuevas normas contractuales no son todavía obligatorias. Pero podría ser que las empresas se estuvieran ya adaptando la nueva regulación.

La reforma laboral la aprobó el Gobierno vía decreto ley, con el apoyo de los sindicatos y la patronal CEOE y ya entró en vigor el 1 de enero. Pero mañana se tiene que convalidar en el Congreso. Si saliera que no, la reforma se derogaría y se volvería a la de 2012. Es un elemento de presión que han utilizado desde el Gobierno para encontrar los apoyos suficientes con Yolanda Díaz negociando con unos y desde el ala socialista negociando con otros.

Pues a 24 horas de esa votación parece que ya tienen más SIES que NOES gracias al apoyo parlamentario de Ciudadanos y la suma de pequeños partidos...entre ellos Más País y Compromís. Es decir, que el gobierno tendría ya en su mano la convalidación de la reforma laboral como ellos querían sin cambio alguno en el decreto que aprobaron en el Consejo de Ministros.