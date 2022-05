Pilar García Muñiz: "El Rey Juan Carlos volverá a España este fin de semana, casi dos años después"

Audio

Bienvenido a Mediodía COPE

Casi dos años después de instalarse en Abu Dabi, el rey don Juan Carlos valora volver a España este fin de semana. Herrera apuntaba la pista, lo de las regatas en Sangenjo, y es lo que hemos hecho. Mirar el calendario de esas regatas que se van a celebrar el próximo fin de semana, los días 20, 21 y 22 de mayo ¿Cuál va a ser su plan aquí? Puesto esto también lo ha contado Herrera. La intención del rey Juan Carlos sería de Sangenjo pasar luego por Madrid e ir a Zarzuela para ver a su hijo el Rey Felipe y su familia. Es más si puede, dormiría allí en Zarzuela, que no se sabe si podrá hacerlo porque, precisamente que no PERNOCTE ALLÍ, es una condición que habría puesto el Gobierno. En caso de no poder hacerlo, el rey emérito iría de Sangenjo a Madrid y de la capital, volaría de regreso a Abu Dabi. Sería un encuentro express con su familia.

Este fin de semana trascendió la conversación telefónica que el rey Felipe I mantuvo con su padre durante la visita que hizo el rey a Abu Dabi para transmitir a las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos sus condolencias por el fallecimiento del jeque Jalifa bin Zayed. Una conversación telefónica en la que que acordaron verse en Madrid cuando don Juan Carlos viniera a España.

Es la primera vez por cierto en casi dos años que ha transcendido una conversación entre los dos, entre Don Felipe y Don Juan Carlos. Don Felipe que nunca ha ido a ver a su padre a Abu Dabi desde que se este se marchara en agosto de 2020. Don Juan Carlos de Borbón salió de España en un momento en el que había varias investigaciones sobre su patrimonio. Una situación que según el comunicado que emitió entonces Casa Real, aconsejaba trasladarse, en estos momentos, fuera de España.

Allí en Abu Dabi durante este tiempo el rey emérito SI ha recibido las visitas de las infantas Elena y Cristina. La última vez fue esta Semana Santa, le pudimos ver en una fotografía que se hizo pública con sus hijas y casi todos sus nietos, solo faltó Felipe Froilán.

Don Juan Carlos ya había anunciado que su intención, una vez archivadas las investigaciones abiertas por la Fiscalía del Tribunal Supremo, era regresar a España aunque no sería para instalarse. Haría visitas puntuales como esta que va a realizar este fin de semana, primer viaje a nuestro país en casi dos años.