Pilar García Muñiz: "El Rey Emérito quiere volver cuando no se ponga en riesgo la estabilidad de la Corona"

Audio

Un día que tiene dos protagonistas y los dos han pasado por Herrera en COPE, cada uno a su manera. Uno es Rafa Nadal, que nos ha contado sus sensaciones el día después de convertirse en el mejor tenista de la historia y el otro es Don Juan Carlos con quien Carlos Herrera mantenía un encuentro este fin de semana en Abu Dabi. Enseguida vamos a desgranar qué le ha contado el Rey Emérito a Herrera, entre otras cosas que quiere volver a España cuando no se ponga en riesgo la estabilidad de la corona, en definitiva cuando no su presencia no altere el reinado de su hijo Felipe VI.

Es curioso y llamativo ver la fotografía que certifica este encuentro entre Carlos Herrera y Don Juan Carlos. Lo cierto es que llama bastante la atención el buen estado de salud del que goza el Rey Emérito. Tienes la foto, en nuestra página WEB en COPE.es

Todo en un Lunes que pone una cifra a la cuesta de Enero, la de la inflación. EL IPC ha dejado una rebaja de medio punto en los precios y la tasa baja hasta el 6%. No significa que bajen los precios, ojalá. Significa que se han contenido en la subida debido sobre todo a que el precio de la electricidad se ha moderado un poco en este primer mes del año.

No es tampoco una alegría la que nos da la factura de la luz, por que hoy sigue estando por encima de los 200 euros, pero, desde luego, no está alcanzando los picos de 300 euros que tuvimos hacia el mes de noviembre. La factura de la luz ha bajado en Enero un 4,5% pero sigue siendo un 56% más cara que hace un año en 2021.

Ahora bien, para precio alto, el que podemos encontrar en las gasolineras y la que se avecina. El barril de brent, de referencia en los mercados europeos, se sitúa hoy a más de 91 euros. A ver lo que tarda en reflejarse en los surtidores y por tanto en los bolsillos...