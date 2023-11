Pilar García Muñiz: "Puigdemont no tiene tanta prisa como Sánchez y con eso está jugando"

Audio

Hoy tenemos nueva reunión en Bruselas entre el negociador del PSOE, Santos Cerdán y la cúpula de Junts con Puigdemont a la cabeza... Es como el alumno que acude a entregar in extremis el trabajo para aprobar el curso y el profesor no acaba de verlo claro y le pide continuamente que lo corrija y que meta más contenido...

Así está Puigdemont, pidiendo más... y así está el PSOE, dispuesto a darlo todo... No se sabe muy bien que más quiere el fugado ex presidente Catalán pero puestos a pedir, que no quede... Puede estar tratando de extender la amnistía a todos los independentistas que fueron condenados por otros delitos, como la familia Pujol..... o puede estar tratando de cubrirse las espaldas por la ingerencia rusa en el procés ... algo que preocupa especialmente a Rusia... puede estar negociando incluir ambas cosas... o las 2 a vez...

Lo que parece claro es que Puigdemont no tiene tanta prisa como Sánchez y con eso está jugando. Por su parte el PSOE está acusando un desgaste brutal, con una opinión publica cada vez más tensa y con el PP remontando en las encuestas... Y este es el motivo por el que JUNTS acabará cediendo... porque si hubiera que repetir elecciones no tendrían la oportunidad que tienen ahora.

Para sacar adelante ésta investidura la dirección socialista ha tenido que comprar unos buenos tapones para los oídos... para no escuchar lo que les dice la oposición e incluso lo que ellos mismos dijeron durante meses... que la Amnistía no cabía en nuestro ordenamiento jurídico...

Esa sordera selectiva incluye hacer caso omiso a las advertencias que llegan desde la justicia. Incluso habían conseguido esquivar el informe NO vinculante que el Consejo General del Poder Judicial hubiera tenido que emitir si la Amnistía hubiera sido planteada como proyecto de Ley

… Como al final es una proposición de Ley que presentarán los grupos del Congreso se evita ese informe de los jueces...

Legalmente no les tendrían que pedir opinión... Y lo digo en condicional porque es probable que, aunque no quieran, el PSOE y sus socios tenga que escuchar la opinión del Consejo General del Poder Judicial, o al menos de una parte...

A las 7 de la tarde se reúne este organismo en un Pleno extraordinario... 8 de los 16 vocales, la mitad, advierten de que la Amnistía supone una “medida de degradación, cuando no de abolición del Estado de Derecho”

Sea vinculante o NO, escuchar esta advertencia por parte del máximo órgano de los jueces es, cuanto menos, muy preocupante... Frente a estos vocales conservadores, están los vocales progresistas, afines al PSOE y que pretenden que la justicia guarde silencio para no interferir en el poder legislativo... En las decisiones que se toman en el Congreso... A esto se aferra el PSOE para desacreditar la opinión que pueda salir del Consejo de los Jueces

En realidad, lo que digan no impedirá que se lleve a cabo una amnistía pero puede dejar en evidencia los peligros a corto y medio plazo que deja para el sistema judicial el pacto de Pedro Sánchez...

Dice el refrán que NO hay peor ciego que el que no quiere ver y puede que no haya peor sordo que el que NO quiere oir...