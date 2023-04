Pilar García Muñiz: “Nunca llueve a gusto de todos pero el problema ahora es que no llueve a gusto de nadie ”

Si eres de esos que NO lleva muy bien el calor, me temo vas a tener una semana complicada...





Desde hoy una Ola de calor de calor africano ha comenzado su paso sobre la peninsula. Este aumento de las temperaturas lo están empezando a notar sobre todo en Andalucía y en la parte sur mediterránea, en la región de Murcia. Mañana volveran a subir las temperaturas en toda España pero los días más calurosos, van a ser el Jueves y sobre todo el viernes. Nos va a dejar temperaturas con máximas 10 grados por encima de los habitual en el mes de abril que va a marcar records en los termómetros. Que en España se alcancen los 40 grados no es nada extraño. Lo inaúdito es que esas temperaturas se puedan alcanzar antes de que comience el mes de mayo o de junio, como puede pasar esta semana. Este episodio de calor africano en pleno mes de abril viene a rematar un año que está siendo especialmente malo con la sequía.





El ministerio para la Transición Ecológica publica todos los martes un Boletín en el que recoge el Estado de las cuencas hidrológicas de España. La actualización que acabamos de conocer dice que el nivel de agua embalsada ha vuelto a bajar y ahora está en el 50%. Es prácticamente el mismo nivel que el año pasado por estas fechas pero con un matiz. Este año, son varias las cuencas que están por debajo del 30% de su capacidad; Las del Guadalquivir, la del Guadalete y las de Cataluña. Este último caso es especialmente llamativo porque el año apsado en Abril, las cuencas de Cataluña estaban casi al 60% (y hoy no llegan al 30). De hecho por primera vez en el historia, se ha cerrado el canal principal de regadio por la falta de agua en los embalses leridenses de Oliana y Rialb y por el estado de emergencia que vive la cuenca del río Segre.





Unas 50 mil hectáreas de cultivos se verán afectadas y las perdidas pueden ser millonarias sin saber, además, si esos cultivos se podrán recuperar. La que acaban de aplicar en Cataluña es una decisión drástica, pero por toda España, especialmente en la zona sur, estamos viendo restricciones importantes de riego. La amenaza que la sequía está dejando en el campo español, en la agricultura y en la ganadería no es para tomarla a la ligera. Hoy el BOE publica una rebaja temporal de IMPUESTOS en el sector agropecuari. La medida, según el Ministerio de Agricultura, beneficiará a 800.000 agricultores y ganaderos del país con una bajada mínima del 25% en el IRPF aunque puede llegar hasta el 50% según el tipo de cultivo. Las ayudas están bien, pero si no llueve o si no se gestiona bien el uso del agua, estás ayudas económicas solo serán un parche que no solventará la situación a medio plazo. Actualmente vivimos una sequía que parece no solo afecta a los embalses sino también a la busqueda de soluciones.





Dicen que nunca llueve a gusto de todos pero la gran cuestion es que no llueve a gusto de nadie.