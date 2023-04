Pilar García Muñíz "Los afiladores políticos van a sacar toda la punta a la visita del rey emérito"

Audio

La primera vez que el Rey Juan Carlos regresó a España, en Mayo del año pasado, se generó un gran revuelo. Llevaba desde agosto de 2020 en Abu Dhabi y regresó para participar en una regata en XANXENSO, en Pontevedra. Luego mantuvo un breve encuentro en Zarzuela con el Rey Don Felipe y con la Reina Doña Sofia aunque ni siquiera pasó la noche en palacio. Lo cierto es que la visita se convirtió en todo un acontecimiento, algunos incluso lo vieron como un espectáculo pero no pasó de ahí. La vida ha seguido en España después de la visita del Rey Emérito, que recordamos es un ciudadano que puede volver a su país libremente. En este momento no tiene abierta ninguna causa judicial o investigación fiscal porque se han ido archivando. Otra cosa es el juicio en paralelo que se mantiene cada vez que Don Juan Carlos anuncia su intención de volver a España... y ha vuelto a pasar.

El rey emérito visitará nuestro país la próxima semana. Es una decisión de la que Zarzuela tiene conocimiento, como ha contado Carlos Herrera esta mañana. El Rey Emérito aterrizaría en España procedente de Londres donde ha sido invitado a una cena con Carlos III antes de que sea coronado el próximo 6 de mayo. ¿Cuándo llegará a nuestro país exáctamente? está por concretar pero el destino sería otra vez el municipio de Xan XENXO donde el barco del que tradicionalmente ha sido patrón, el BRIBON ya se encuentra inscrito para una regata que se celebrará durante el fin de semana. Esto son sólo pistas y no certezas. A partir de ahí, lo que pueda hacer Don Juan Carlos es una incógnita y tampoco tiene por qué pregonarlo porque se trata de una visita personal.

A pesar de todo esto, los afiladores políticos están preparados para sacarle toda la punta posible a esta visita del Rey Emérito. Más aún teniendo en cuenta la cercanía de unas elecciones el próximo 28 de mayo y como algunos partidos, como Podemos, que no andan desmasiado boyantes en sus proyecciones electorales. Así que Don Juan Carlos, con todos sus errores en la mochila (que los ha tenido) es también una presa fácil para animar el cotarro político en la izquierda... Aunque sea ya la segunda visita del Rey Emérito o aunque venga a tomar cañas todos los fines de semana, los hay que no se van a acostumbrar nunca, ni por aburrimiento, sencillamente, porque no les conviene.