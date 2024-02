Pilar García Muñiz "En Galicia el PSOE acaba de pagar la primera factura de la legislatura"

Audio

El PP mantendrá el poder el Galicia y lo hará con mayoría absoluta. Aquí no vamos a asistir al mercado persa que supone negociar un acuerdo de investidura. Alfonso Rueda ha sido el vencedor de las elecciones gallegas pero ya dijimos que, pasara lo que pasara, se iba a mirar a Madrid. Y la primera lectura, es que Alberto Núñez Feijoo ha salido reforzado, ha sido una especie de profeta en su tierra.

Pero donde no pueden decir lo mismo es en el Gobierno. La vicepresidenta Yolanda Díaz, también gallega, ha visto como SUMAR no aparece en el mapa electoral y al PSOE le toca hoy rumiar el peor resultado de su historia en unas elecciones en Galicia. Ha perdido 5 escaños Prácticamente los mismos que ha ganado el Bloque Nacionalista Galego, que ha subido 6. Ahora mismo el PSOE sólo mantiene el poder regional en Asturias, Navarra y Castilla la Mancha. La verdad es que en Galicia el PSOE no contaba con demasiadas esperanzas y lo fió casi todo a una alianza con el BNG y en marcar la campaña gallega en clave nacional.

Y como un efecto boomerang es ahora, con los resultados, cuando precisamente al PSOE se le ha echado encima esa clave nacional. ¿Está pagando la factura de la amnistía y los coqueteos con independentistas y nacionalistas?

Alguien dentro de Ferraz debe de estar tratando de responder y es indudable que algo hay. Está claro que a nivel regional, mucho voto de izquierda se ha ido al Bloque. Si en el horizonte tienes un pacto con los nacionalistas para quitar al PP al final, el votante puede inclinarse por el original (el BNG) y no por la copia.

Ahora bien ¿se hubiera votado igual si hubieran sido elecciones generales? Pues esta es una de las claves más importantes para el futuro. Y hay un ejemplo muy claro. SUMAR.

El partido de Yolanda Díaz consiguió en las pasadas Generales más del 10% de los votos en Galicia pero en estas autonómicas no ha llegado al 2%.

Y este puede ser el clavo ardiendo del Gobierno. Pensar que si fueran nacionales el descalabro sería menor porque hubieran retenido más voto o bien que la fuerza que gane el BNG, pueda sumar para mantener al PSOE en la Moncloa en un futuro, como una pieza más del Frankestein.

Claro: la estratgia a Sánchez le viene bien pero NO opinan lo mismo los llamados Barones regionales del PSOE. Por ejemplo, el presidente de Castilla la Mancha. Emiliano García Page.

Castilla la Mancha es una de las regiones que todavía gobierna el PSOE las otras son Asturias y Navarra y precisamente en Navarra una piezas de negociación fue la salida de la Guardia Civil mediante el traspaso de las competencias de tráfico. Pues bien, el Supremo acaba de anular ese traspaso Patricia Rosety, qué dice el Alto Tribunal, buenas tardes.