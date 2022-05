Pilar García Muñiz: “Este es el primer viaje de Juan Carlos a España, pero no será el último”

Audio

En las próximas horas el Rey Juan Carlos estará ya en España. Esta noche dormirá ya en Sangenjo, en Pontevedra, concretamente en casa de su amigo íntimo,el empresario Pedro Campos.

Las horas concretas no se saben, pero mirando páginas de vuelos hemos encontrado algunas pistas. Como que solo hay un vuelo que parte de Abu Dabi hoy con destino a Galicia. Es un vuelo privado que ya habría salido de allí, a las 11:15 hora española, y que llegaría al aeropuerto de Vigo sobre las 19h de la tarde. Don Juan Carlos va en ese avión.

Pues el rey emérito estará ya hoy Sangenjo, que es por cierto la última ciudad que visitó antes de su marcha a Abu Dabi en agosto de 2020. Es una localidad que conoce muy bien, donde tiene muchos amigos y donde el Rey ha participado varias veces en sus regatas, las ganó de hecho con el barco del que es patrón , el BRIBÓN, en 2019.

La vela es uno de los deportes favoritos del Rey, que solía practicar en Mallorca y como estamos contando, en Sangenjo. Este fin de semana habrá regatas allí en la localidad gallega, lo que no se sabe es si el Rey va a participar con su barco que está adaptado, o si solo asistirá como espectador. Las regatas forman parte de la Copa de España, una cita que sirve de previa al Mundial.

Va a ser un fin de semana en el que el foco va a estar puesto allí, donde estos días hemos escuchado a muchos vecinos que están expectantes ante la llegada del rey emérito. Se espera muchísima gente en la localidad gallega, por las regatas obviamente, de hecho los hoteles están llenos. Pero habrá también muchos periodistas y fotógrafos para cubrir esta visita de don Juan Carlos, que va a estar tres días en nuestro país.

El lunes viajará de Sangenjo a Madrid, e irá a Zarzuela donde se verá con el Rey Felipe, la Reina Sofía y otros miembros de su familia, y de ahí volverá a Abu Dabi.

Mientras esté aquí en España, tiene derecho a un oficial de la Guardia Civil que le acompaña en todo momento junto a sus escoltas. Además el fin de semana en Sangenjo se sumarán otros dispositivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Bueno, mucho revuelo esta generado este viaje, es el primero que realiza Don Juan Carlos a nuestro país desde que se marchó a Abu Dabi, y no será el último. Porque, como él mismo expresó en un comunicado tras conocerse que se archivaban las investagaciones abiertas contra él por la Fiscalía del Tribunal Supremo, su intención es regresar a España. No para instalarse, sino para realizar visitas puntuales. A medida que las vaya haciendo, ya no habrá tantísima expectación ante el retorno del Rey.