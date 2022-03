Pilar García Muñiz: "Dos años y seis olas después, el COVID sigue siendo un gran desconocido"

Audio

Dos años han pasado ya del momento en el que el 14 de marzo de 2020 Pedro Sánchez comparecía para anunciar algo que se veía venir, pero que no conocíamos hasta esa fecha, un confinamiento general de la población y el cierre por completo del país.

Se decretaba el estado de alarma para quice días, como escuchábamos,quince días, qué ingenuos. Pero es que nadie sabía lo que se venía encima. Finalmente duró casi 100 días, hasta el 21 de junio. Un estado de alarma que, al igual qeu pasó con el segundo, luego se declaró inconstitucional y que sirvió al Gobierno para eludir el control parlamentario.

Por aquel entonces teníamos los contagios absolutamente descontrolados, los hospitales ya empezaban a colapsarse y los médicos hacían lo que podían, para atender la infinidad de casos positivos que ya les llegaban y para protegerse como podían porque no tenían ni EPIS, ni pantallas protectoras, ni mascarillas suficientes.

Se cubrió de gloria Fernando Simón con aquello de que en España solo habría algún caso aislado y luego con esto de las macarillas, que no hacían falta. Y ya ves dos años después aquí seguimos con la mascarilla puesta porque se ha demostrado que es una de las herramientas imprescindible para evitar contagios.

Ahora desde el Gobierno dicen que el momento de dejar de usarlas en interiores está cada vez más cerca pero nadie se atreve a poner una fecha.

Lo que supuso un punto de inflexión fue la llegada de las vacunas. No evitan los contagios, pero si que caígamos enfermos graves. En este tiempo se han contagiado 11.200.000 personas y han muerto, según el ministerio de Sanidad,100 000 muertos otras fuentes hablan de 160 000, pues imaginate si no nos hubiéramos vacunado a donde llegarían estas cifras.

En España tenemos un porcentaje muy alto de vacunación, aunque parece que el ritmo se ha frenado en las segundas dosis de los niños y ahí estamos, esperando que lleguen en breve las primeras vacunas españolas. Por qué esa es una de las cosas que no está clara ¿nos vamos a tener que seguir vacunando contra el COVID?

Pues en Pfizer hace unas horas recordaban que vamos a necesitar una cuarta dosis que en algunos países como Israel ya están poniendo desde hace tiempo. La verdad que son muchas las preguntas que hay todavía sin responder sobre este virus que tanto ha cambiado nuestra vida.

Por ejemplo, ¿te acuerdas lo de la inmunidad de rebaño? Se dijo que se conseguiría con el 70 por ciento de la población vacuanada, luego con el 90 y hay quien dice que con un virus que muta tanto esa inmunidad es muy difícil de conseguir. Y hay muchas dudas también sobre nuestros anticuerpos, ¿la inmunidad particular cuánto tiempo dura? Es algo que a día de hoy tampoco se sabe. O por qué hay gente Hiper inmune que no se ha contagiado a pesar de haber tenido contacto directo con el virus. De hecho es algo que se está estudiando con un ensayo mundial en el que se analizan casos por ejemplo de médicos que estuvieron expuestos al COVID casi sin protección y ellos no se contagiaron pero muchos de sus compañeros si.

Y más preguntas, ¿Cuál son las secuelas a largo plazo, el llamado COVID persistente? O cúal es el origen del virus, se filtró en un accidente de laboratorio. ¿O pasó de animales a humanos en un mercado de Wuhan?

La OMS mandó a esa región de China a un grupo de expertos para estudiarlo pero no llegó a ninguna conclusión definitiva. En definitiva dos años y seis olas después, el COVID en muchos aspectos como vemos sigue siendo un gran desconocido.