Pilar García Muñiz: ''Con la presidencia de la UE España ganará influencia en la esfera europea''

España tiene ya la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, de hecho hoy están por aquí tanto la Presidenta de la Comisión, Ursula Von der Layen como los comisarios Europeos que vienen a ser algo así los ministros que forman parte del gobierno.

Al final la gran pregunta es qué supone y cómo nos afecta que España ostente este honor.

A la gran mayoría de los españoles no les afecta en nada. Como diría Julio Iglesias, la vida sigue igual salvo que, puntualmente, las reuniones que se celebren en España, en diferentes regiones, puedan alterar un poco por motivo de seguridad la vida de los ciudadanos. Más allá de eso, en nuestro día a día se va a notar más bien poco.

Lo que si va a pasar es que España, como organizador, se convierte en una especie de mediador o coordinador entre los 27 estados miembro y ganará influencia en la esfera europea.

La presidencia del Consejo es rotatoria y ahora mismo cambia cada 6 meses así que nuestro país tendrá el cargo hasta el 31 de diciembre. Será la tercera vez que España tenga la presidencia ya que las anteriores fueron en 1995 y 2002.

A partir de aquí, la presidencia española tiene dos puntos singulares a tener en cuenta. El primero es que Pedro Sánchez ha sido encargado de inaugurar este periodo pero puede ser que no lo termine.

Como bien sabes, en apenas 20 días nuestro país afrontará unas elecciones generales y cabe posibilidad de que haya un cambio de gobierno. Este hecho es muy importante a nivel político interno pero no tiene por qué influir demasiado en cuanto a la presidencial del Consejo. Ha ocurrido más veces en otros países y no ha sido ningún drama. Cambiarán las caras en España pero la política o las estrategias serán las europeas y no las españolas.

Al margen de la política interna, en estos seis meses, España si que coordinará dos asuntos claves en su presidencia. El primero tiene que ver con el apoyo decidido de la Unión Europea al gobierno de Ucrania frente a la invasión rusa y el segundo es una derivada de la guerra. El cambio de modelo energético para depender cada vez menos de los combustibles fósiles y por tanto de países como Rusia.

Pero hay otros aspectos con los que España no debería de perder la oportunidad de llamar la atención aprovechando la posición relevante que tendrá los próximos 6 meses. La política migratoria que afecta especialmente a los países del arco mediterráneo.

Ese es un problema conjunto de Europa pero que se encargan de afrontar en primera línea países como Grecia, Italia y España. Un problema del que todo el mundo se encarga de hablar mucho pero del que se aportan pocas soluciones.