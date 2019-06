Marta Ruiz: "De momento el verdadero partido de la Moncloa se juega en Navarra"

Audio

Hoy termina la ronda de consultas del Rey con los representantes políticos, el broche lo pone esta tarde el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Previsiblemente el candidato a la investidura que propondrá Felipe Sexto porque es, en principio, quien tiene más posibilidades. Pero ya te adelanto que de momento a la Zarzuela se está mirando como mero trámite porque el verdadero partido se está jugando en Navarra, y hasta que ese partido no concluya Sánchez no va a levantar el teléfono. Se mira a la Zarzuela como un mero trámite y como el mayor ejemplo de la democracia consolidada que es España, sólo hay que escuchar a la representante de Juntos por Cataluña, Laura Borrás tras ver al Rey "he venido a ser la voz de Jordi Sánchez, la portavoz de Junts Per Cataluña y el altavoz de los presos politicos que están en prisión preventiva que repetimos es absolutamente injusta".

Borrás hablando de presos políticos y de represión violenta en Cataluña, defendiendo sus ideas con absoluta libertad ante el Jefe del Estado que le ha recordado que democracia es respetar la Ley.

Desembarco de Nombardía

Y en días como hoy es inevitable preguntarse ¿cómo sería el mundo si hace 75 años la historia hubiera sido diferente? ¿Cómo sería Europa? La Europa de paz y prosperidad que conocemos. Un 6 de junio de 1943 ciento cincuenta mil militares, en su mayoría norteamericanos, británicos y canadienses desembarcaban en Normandía para acabar con la ocupación Nazi en la Europa Occidental. Una operación secreta, con muchas dudas hasta el final. Aunque hay quien cree que no fue determinante para la derrota de Hitler y el fin de la segunda guerra mundial sí que parece claro que un fracaso de los Estados Unidos habría cambiado el mapa de la posguerra con una mayor fuerza de la potencia soviética. Fue éxito militar, miles de soldados muertos y civiles normandos que dieron su vida y eso lo saben bien en Vier donde los más viejos del lugar cuentan cómo aquel seis de junio llovían las bombas de los aliados, y sólo en la iglesia y en la torre del reloj de gruesos muros se encontraba refugio el 90% de esta localidad normanda de poco más de 5000 habitantes quedó arrasada y el 10 % de sus vecinos murió. Hay muchas más historias de aquel día y actos de homenaje como los de hoy en Normandía, a donde te vamos a llevar en seguida, son fundamentales para evitar reincidir en la atrocidad.