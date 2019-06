Marta Ruiz: “En los próximos días veremos cuánto duran los órdagos postelectorales”

Audio

En dos años a esta parte, pocos se atreven a descartar, de manera categórica, que vayamos a ir de nuevo a las urnas antes de que finalice el año. Todo puede pasar aunque se da por hecho que Pedro Sánchez será investido Presidente de momento no tiene los apoyos suficientes ni siquiera para la segunda votación que solo requiere de mayoría simple, es decir, más síes que noes. El único avance es ese gobierno de cooperación acordado con Unidas Podemos que ni siquiera sabemos en qué consiste ¿y esto hasta cuándo? Pues no hay plazos porque el reloj sólo empieza a correr cuando se produzca una investidura fallida.

A partir de ahí, si en dos meses no hay Presidente iremos a elecciones. La situación es complicada para Sánchez que echa el órdago de que pondrá fecha al debate de investidura aunque no tenga los apoyos suficientes. Quiere presionar porque a nadie interesa volver a votar y no es el único que echa órdagos porque VOX está dispuesto a ir hasta al final, y no en cualquier plaza, porque condiciona el acuerdo con PP y Ciudadanos a la Comunidad de Madrid con que se le den las concejalías que el PP le prometió a cambio de su apoyo en el Ayuntamiento.

El PP ha reconocido que esas concejalías se comprometieron y está por ver que ese acuerdo sea extensible a las consejerías del gobierno de la comunidad lo que sería incompatible con Ciudadanos, vamos un lío. Hoy la cosa va de órdagos y de personas que dan su vida a los demás. Manolo Jiménez es uno de ellos, lleva 23 años en áfrica. Dejó su Tarifa natal para ir primero a Togo y después a República Democrática del Congo. Se dedica a coordinar las comunidades salesianas que como sabes se centran en los jóvenes y niños más desfavorecidos "nuestra intención es darle a estos chicos darle una formación que le perita ser independiente en la vida"

Hay más de 11 mil misioneros españoles repartidos por el mundo, y a ellos, nuestra mejor marca internacional, sin duda, te vamos a acercar hoy en mediodía cope.