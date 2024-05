Esther Navarrete, de no ser profesional antes de tener un hijo, a París 2024: "Tiene que acabar en medalla"

El Partidazo de COPE tenía una entrevista pendiente con la campeona de España de Maratón. Esther Navarrete es viguesa y tiene una historia muy bonita que conoció Juanma Castaño junto a Joseba Larrañaga y Chema Martínez en la sección del Km. 42. Este verano seguramente sea protagonista en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ha sido una persona relacionada con el atletismo toda su vida, pero nunca ha sido profesional. Y resulta que llega la pandemia. Se queda embarazada de su hijo Isco y a partir de ahí decide seguir corriendo. Superamos la pandemia. Disputa un medio maratón en Galicia, consigue el récord de Galicia.

¿Y por qué no voy al Campeonato de España? Pues va a Sevilla. Hace un par de meses se convierte en nueva campeona de maratón, hace la segunda mejor marca de la historia y se clasifica para los Juegos Olímpicos. "Pues mira, viendo tu historia, esto acaba en medalla olímpica", reflexiona Juanma Castaño, "pero es que no hay más narices".

"¿Dónde hay que firmar?, pregunta Esther Navarrete a Juanma Castaño. "La verdad que me fui encontrando bien, veía que las cosas iban fluyendo, va saliendo y, a ver, si es cierto que ha habido mucho trabajo, ha habido momentos muy malos, pero lo he superado y cuando me doy cuenta de que he conseguido tener una mínima para los Juegos", reflexiona la atleta olímpica.

Esther Navarrete

Chema Martínez recalca que tuvo que pedirse una excedencia en su trabajo, que es enfermera para poder dedicarse a entrenar y lograr "una auténtica barbaridad": "La marca que has hecho, el mejor debut de una española, como dice Juanma, como sigas esta progresión, no sé qué aspiraciones tienes con los Juegos".

Esther Navarrete, del Equipo Español, 6ª posición en la serie B de la Copa de Europa de 10.000m de atletismo, a 28 de mayo, 2022 en Pacé, Francia

Ha sido mamá, "para que veas que muchas veces hablamos de las dificultades de las mujeres que tienen bebés, pues en este caso llama la atención como has conseguido unas marcas increíbles y sacrificando trabajo, familia con todo, que me parece una maravilla", continúa reflexionando Chema Martínez en El Partidazo de COPE.

"Sí que es cierto que no sé si me he centrado más o priorizado más otras cosas y no me he agobiado tanto en entrenar que y en esa marca", recalca Esther Navarrete, "los entrenamientos eran hay que sumar, no me había obsesionado tanto y ha salido".

Esther explica que "a día de hoy, soy más sensata que antes de ser mamá": "Tengo miedo a que me pase obsesione con las marcas, hay momentos que se me vienen esos pensamientos, pero intento pensar que estoy haciendo algo que me gusta y lo estoy disfrutando muchísimo".

Un hijo

Chema Martínez desveló que "cuando mis hijos eran pequeños yo me escaqueaba y por la noche me iba a otra habitación directamente a descansar": "En este caso, una maratoniana con un niño pequeño, ¿cómo hace por las noches? Ese niño llora". Esther reconoce "algo que no se debería decir, pero con tres años no soy capaz de quitarlo de la cuna".

"Duerme a mi lado todas las noches y el momento que el niño no está a mi lado lo pasa mal", reconoce, "yo no lo paso tan mal, sí que es cierto que intento dormir y eso de escaquearme para la otra habitación, pero al final el niño quiere siempre conmigo".