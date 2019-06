Marta Ruiz: "2 de cada 10 españoles viven en exclusión social. Y crece nuestra indiferencia a ellos"

Audio

En medio de la vorágine de los pactos y del intercambio de cromos en la política se acaba el tiempo al menos para los ayuntamientos que se constituyen el sábado, en medio de los cambalaches están las cifras de la cruda realidad porque hay millones de personas con una realidad muy cruda y de eso saben bien en Cáritas, la ONG de la Iglesia que pone cifras a la exclusión social.

Más de ocho millones y medio de personas están en exclusión social, casi dos de cada diez ciudadanos en España, y la mitad de ellos la sufre en un nivel severo así lo recoge el informe FOESSA que también pone de manifiesto los prejuicios que siguen existiendo porque, a pesar de lo que pueda parecer, el 80% de las personas que vive en exclusión son españolas, no extranjeros. Lo que Cáritas constata es lo que quizás tu veas día a día en tu entorno, en realidad todos podemos verlo si nos fijamos bien, que la recuperación económica no ha llegado a todo el mundo, que se acrecienta la brecha de la desigualdad, y lo más preocupante, vamos, así lo veo yo, es que parece que nos hemos acostumbrado, lo hemos normalizado o nos hemos rendido. Guillermo Fernández es coordinador del informe: "la sociedad segura llama a votar con moderación y muestra cierta fatiga de la solidaridad. En realidad los acomodados no practican la empatía pues suelen echar en cara a los excluidos su responsabilidad por estar en su situación".

Cáritas nos da un golpe de realidad en este impass post electoral. La realidad se va imponiendo, los números dan para lo que dan, y por ejemplo en la Comunidad Valenciana el socialista Ximo Puig será investido Presidente pero tras ceder a Podemos una vicepresidencia y dos consejerías. Será un gobierno a tres PSOE, Compromís y Unidas Podemos. Pedro Sánchez ya puede ir tomando notas para su Gobierno de Cooperación.