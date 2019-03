Marta Ruiz, sobre la nueva subida en el precio de la luz: ¿Y esto cómo casa con lo de los viernes sociales?

En abril nos van a subir la luz, lo sé, va a pillar en plena campaña electoral y te va a llegar la factura a casa un 4% más cara. ¿Por qué? Pues porque expira el decreto con el que el Gobierno paralizó la subida del precio de la electricidad eximiendo a las empresas productoras de pagar un impuesto del 7% que implantó el Partido Popular en 2012. Ese decreto era para seis meses prorrogables pero el ejecutivo no lo va a prorrogar, la ministra de transición ecológica, Teresa Ribera ha explicado que ni parece que sea fácil ni convincente el ampliar una suspensión de un impuesto porque pilla justo antes de las elecciones.

Ribera decía que no quiere que se le tache de electoralista, ¿y esto cómo casa con lo de los viernes sociales? ¿Hay decretazos de primera y de segunda? Pues debe ser, lo que sí que es que en el mes de abril te sube la factura un 4% porque el gobierno elimina la exención fiscal a las eléctricas que aplicó después del verano cuando el luz llegó a picos del 35% en su incremento en el precio. En aquel momento influyó la falta de lluvia, el viento y el precio de los carburantes, en lo meteorológico no ha cambiado mucho la cosa, pero esto sólo influye en una parte de tu factura, porque sólo el 30% de lo que pagas tiene que ver con lo que consumes y las oscilaciones del mercado, el resto, el 70% tiene que ver con impuestos, peajes, tasas, etc. Y todos los gobiernos juegan a ese juego, a posponer la reforma del sistema.

Y el lío de Ciudadanos en Castilla y León va a venir con segunda parte incluida, y es que Francisco Igea, el ganador de las primarias frente a Silvia Clemente, ex del Partido Popular y candidata apoyada por Albert Rivera se niega a integrarla en su equipo como en principio es intención de la dirección nacional. Lo decía esta mañana en 'Herrera en COPE' además de asegurar que está a la espera de que la comisión de garantías del partido de explicación al tongo detectado en las primarias. Ciudadanos tiene razón al decir que los resortes del partido han funcionado, pero también es cierto que el episodio de Castilla y León es una derrota a encajar por su líder Albert Rivera.