Explican lo que quería decir Pep Guardiola a Xabi Alonso con su expresión "mear con la tuya": "En Catalán tiene un significado"

La rueda de prensa de Pep Guardiola previa al encuentro entre el Real Madrid y el Manchester City ha dejado un momento que ha generado un gran debate. El técnico catalán, en un tono que los periodistas presentes como Melchor Ruiz han calificado de “juguetón e irónico”, lanzó un particular consejo a Xabi Alonso que ha sido analizado en profundidad en 'El Partidazo de COPE'. La expresión completa fue “que mee con la suya y no meará colonia, si le quiere ir bien”.

El significado en catalán

Aunque la frase “mear con la tuya” puede sonar soez en castellano, en catalán tiene un significado muy concreto y profundo. Durante el programa, se ha explicado que la expresión equivale a “morir con tus ideas” o “tener un criterio propio”. En el ámbito periodístico catalán se utiliza para referirse a tertulianos objetivos que no responden a intereses ajenos: “este mea con la suya".

EFE El entrenador del Manchester City, el español Pep Guardiola, durante la rueda de prensa ofrecida este martes en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, en la víspera del partido de Liga de Campeones ante el Real Madrid

El periodista Melchor Ruiz, presente en la sala de prensa del Santiago Bernabéu, ha apuntado que Guardiola parecía tener la frase preparada. Ruiz cree que era una respuesta intencionada, posiblemente recordando la antigua crítica que se le hacía de que “meaba Colonia”, y que sabía perfectamente el titular que estaba generando con sus palabras.

EFE El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, durante la rueda de prensa previa al entrenamiento del equipo este lunes en Valdebebas para preparar el partido de la jornada 6 de fase de la Liga de Campeones que disputan mañana, miércoles, contra Manchester City

Un consejo, no una ofensa

El resto de colaboradores de 'El Partidazo de COPE', como Manolo Lama, han coincidido en que, a pesar de la crudeza de la expresión, el mensaje era claro. “Yo no sé catalán, pero lo he entendido perfectamente, muere con tus ideas”, ha afirmado Lama, interpretando el consejo de Guardiola como una recomendación a Xabi Alonso para que sea fiel a su criterio. Una filosofía que el tolosarra ya aplica en su equipo.

Este principio es el que, según los tertulianos, el propio Guardiola aplicó en el Barça. Se ha recordado cómo tomó decisiones drásticas como la salida de figuras como “Ronaldinho y Deco fuera” y, un año después, la de Eto’o, en contra de la opinión de parte de la directiva. Apostó por su idea, subiendo a jugadores como “Busquets y Pedro arriba”, y finalmente “cogió la puerta y dijo, antes de hacernos daño, me voy”.