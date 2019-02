Marta Ruiz sobre la figura del relator : "No todo vale para sacar adelante unos presupuestos"

Tiempo de lectura: 1



El Gobierno ha tenido que salir a explicarse, y eso, en sí mismo, ya es significativo. La verdad, hay poco que explicar. El ejecutivo cede, de momento, en la batalla del relato independentista. Accede a nombrar un mediador para las conversaciones entre el ejecutivo de Sánchez y los partidos independentistas aunque desde el ejecutivo, la vicepresidenta Calvo insistía en que se trata de un relator, alguien que ayuda. Que no es ni un observador internacional ni nadie que viene a mediar.

El Gobierno intenta normalizar lo que en realidad es aceptar la mediación internacional que reclaman los independentistas y que refleja el documento que el President Torra entregó a Sánchez en su reunión pre navideña. Un documento que hemos conocido por la Generalitat, no por el gobierno de Sánchez. El primer punto es la autodeterminación. La cuestión es que para empezar se acepta la igualdad entre el Gobierno central y el autonómico, como de estado a estado, y la figura del relator, usada por ejemplo, para casos de defensa de los derechos humanos en la ONU, apuntala el discurso del conflicto, cuando aquí lo que hay es una cúpula política que se sienta en un banquillos acusados de usar su cargo institucional para acabar con la Constitución. El gobierno ha tenido que salir a explicarse, no sólo por las críticas desde la oposición y la Generalitat sino desde su propio partido porque no todo vale para sacar adelante unos presupuestos y mantenerse en la Moncloa unos meses más.

Y quédate con este dato. Un millón y medio de adolescentes sufren daño cardiovascular precoz por el consumo de alcohol y tabaco. Son cifras de la Sociedad Europea de Cardiología. Estamos hablando de adolescentes y del riesgo que supone para su salud aunque consuman en pequeñas cantidades el alcohol y el tabaco.