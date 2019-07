Marta Ruiz: “Sánchez quiere hacernos ver que está de nuevas y que todos bloquean menos él”

Estamos en la fase del relato, porque aquí lo de la negociación ya ha pasado a un segundo plano, se trata de vender cada uno la moto para salir lo mejor parado posible. En el PSOE ya se da por hecho que la investidura de la semana que viene va a ser fallida. Esta mañana el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez ha reunido a la ejecutiva del partido, les ha contado que el líder de Unidas Podemos le exigió la vicepresidencia desde el minuto uno, y en los contactos que han mantenido, entre ellos cinco encuentros, el 90% del tiempo Sánchez ha contado que Iglesias se ha dedicado a hablar de cargos. Y es que la gente no da los apoyos de manera gratuita, no hace tanto que Sánchez estaba en la oposición y en el no es no.

Pero Sánchez quiere convencer de que todos están en su contra a pesar de ser la fuerza más votada. Pero es que con 123 diputados da para lo que da. En una entrevista a La Sexta ha dicho Pedro Sánchez que los partidos políticos deben de dejar de obstaculizar. Que si no lo hacen por él, que por lo menos lo hagan por España. Aquí está obstaculizando todo el mundo. En esas declaraciones, el líder socialista ha asegurado que “no se puede permitir el lujo, ante una de las mayores crisis de Estado, a un vicepresidente que por lealtad lo único que haga sea mirar hacia otro lado o silenciar. Habla de presos políticos ¿Qué está diciendo?”, decía Sánchez. Esta tarde conoceremos la opinión de las bases de Unidas Podemos. Aquí todo el mundo bloquea y todo el mundo cuenta la historia como mejor le viene.

Y hay una cuestión que se ha dejado a un lado, no se aborda, el turismo de borrachera que tanto daño hace a la imagen de España, como destino turístico, pero sobre todo por los problemas que generan a los ciudadanos que lo tienen cerca, es el caso de Magaluf que además de tener que aguantar el ruido y ciertas imágenes, si van a urgencias se las encuentran llenas de jóvenes al borde del coma etílico. Las urgencias colapsadas es algo que viven a menudo en el Hospital Son Espases.

Ya se ha abierto el debate porque el sindicato de Médicos de Baleares ha propuesto que se coloquen carpas para evitar este colapso. Al parecer ya es algo que se hace en Ibiza. Entiendo que el tema no es fácil de abordar pero sinceramente, establecer una especie de hospitales de campaña para recibir a quien viene expresamente a beber hasta el colapso no me parece lo más razonable. Menuda imagen, y avalar esos comportamientos. Y yo me pregunto… ¿no se puede repercutir de alguna manera ese gasto sanitario a quienes vienen expresamente al turismo de borrachera?