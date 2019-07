Marta Ruiz: “La Rioja es un reflejo de la ruptura entre Sánchez e Iglesias”

Aquí todo va de sillones y de apurar los plazo. Y de decir una cosa en público y otra en privado porque si no, no se entiende. Unidas Podemos ha cumpido su amenezada nor permite que la socialista Concha Andreu presida La Rioja. Raquel Romero, la única diputada de Podemos, el único voto que necesitaba el PSOE, ha vuelto a votar negar no. Ahora hay dos meses para unas nuevas negociaciones.

Lo que está pasando en la Rioja es un reflejo de lo que pasa a nivel nacional entre el PSOE y Unidas Podemos. Uno y otro se echa la culpa de la ruptura de la negociación a pocos días del debate de investidura. Pedro Sánchez ha contado a la ejecutiva que Iglesias le ha pedido ser vicepresidente además de otros tres ministerios sociales. Iglesias sabe que Sánchez necesita sus 42 diputados y que si no saca nada de esta va a caer en el olvido.

Sánchez se cerró la puerta con Ciudadanos con pactos como el de Navarra. Rivera no lo ha puesto fácil, eso también es cierto, pero tampoco Sánchez se ha currado esa opción y él es el encargado de formar gobierno. Con 123 diputados no queda más remedio que negociar. Así que aquí está bloqueando todo el mundo. No se puede repartir la responsabilidad. Los socialistas ya reconocen en privado que vamos a una investidura fallida.

Y mientras los políticos se pierden en negociaciones que no llegan a ningún sitio hay realidades a las que urge meter mano. Los jóvenes lo tienen muy difícil para irse de casa de sus padres y eso, al final, retrasa todo plan de vida lo que se refleja también en la natalidad. A día de hoy sólo dos de cada diez jóvenes de entre 16 y 29 años se ha emancipado, y el que lo consigue se va de alquiler, a compartir, porque si se fuera sólo tendría que destinar el 90% de su sueldo. Las cuentas no salen. Quizás lo que te estoy contando no te suene a nuevas porque sea el caso de tu hijo o de tu sobrino o del tuyo mismo.