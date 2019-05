Marta Ruiz: "El Huesca - Nastic de hace un año, origen de la Operación Oikos contra el amaño de partidos"

Tiempo de lectura: 1



No es la primera vez ni será la última pero cuando se trata de fútbol la atención está más que asegurada. Nuevo caso de presunto amaño de partidos en Primera y Segunda División que ha llevado a los agentes de la policía nacional a la sede del Huesca. Ha sido una mañana frenética en busca de pruebas. La Operación Oikos sigue abierta y hay una decena de detenidos, entre ellos el presidente del Huesca, Agustín Lasaosa y el jefe médico, Juan Carlos Galindo, y varios futbolistas como el ex jugador del Real Madrid, Raúl Bravo considerado el cabecilla de esta presunta trama criminal. El mecanismo era muy sencillo, pactar el resultado de un partido para obtener beneficios desorbitados en apuestas on line, y buscar dentro del equipo en cuestión al sujeto o sujetos a corromper.