Marta Ruiz: "El Supremo ha corregido la sentencia y ve violación en el caso de la manada"

El mapa autonómico se va cerrando con pactos y acuerdos de todo pelaje. Hoy ha sido el turno del Parlamento de Castilla y León. Es uno de los grandes bastiones que todavía mantiene el Partido Popular. En esta ocasión Alfonso Fernández Mañueco va a ser el presidente gracias al acuerdo que ha llegado con Ciudadanos.

El PP de Pablo Casado aspira a mantener Madrid aunque de momento no está nada cerrado. En VOX quieren más protagonismo, quieren entrar en el gobierno y Ciudadanos, socio sin el que el PP no seguiría al frente de la Comunidad de Madrid, no están por la labor. Habrá que ver si mantienen la tensión o rebajan el pulso. De este modo, los populares gobernarían como máximo en cinco comunidades por nueve del PSOE. Y a Casado le quedaría el consuelo de que en esta parcela de poder suman más población que la que tendría el PSOE. Ya ven que el que no se consuela es porque no quiere.