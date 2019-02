Marta Ruiz, sobre el desprecio de Rufián a Vila: "Esa es la imagen de la tolerancia a quien piensa diferente"

Tiempo de lectura: 2



El show de Rufián en el Supremo ha durado poco, el diputado de Esquerra nos tiene acostumbrados a sus performance en el Congreso pero Manuel Marchena, el Presidente del Tribunal que juzga en el Supremo el proceso independentista en Cataluña le ha recordado que hoy, lo que se esperaba de él, es que actuara por lo que está citado, como testigo: "Se que se puede decir muchas cosas, no me interrumpa, pero usted no ha venido aquí a decir 'muchísimas cosas' ni a dar su opinión sobre lo que significó ese acto"

Impecable Marchena. En resumen, 10 minutos de declaración en los que ha negado que el acoso a la Consejería de Economía el 20 de septiembre fuera rebelión porque él pudo irse a merendar, así lo ha contado, y que no tenía ni pajolera idea de la hoja de ruta independentista. Rufián se ha marchado saludando a todos los imputados salvo a Santi Vila, el ex consejero que saltó del barco en el último momento, aquí la imagen de la tolerancia hacia quien piensa diferente.

Antes, el lehendakari Urkullu, en quien se ha querido ver a una especie de mediador entre el gobierno de Rajoy y la Generalitat, ha dicho que él más bien sirvió de enlace, que nunca habló de autodeterminación las veces que se vio con Rajoy, que tenía la impresión de que el presidente del Gobierno no quería aplicar el artículo 155 de la Constitución y que el fugado Puigdemont, el entonces president le confesó porqué dio marcha atrás en la convocatoria electoral y siguió adelante con el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia: "Las personas que estaban en la plaza de Sant Jaume manifestándose se le estaban revelando, entendía que también tenía una presión en su propio grupo parlamentario".

Esto no va en la línea de acusar al gobierno de Rajoy de forzar la huida hacia delante por parte de los independentistas, sino que fue la presión de la calle la que hizo que se llegara hasta ese punto. En seguida vamos al Supremo, y también te vamos a contar cómo ven el panorama los expertos en vivienda. El precio va a seguir creciendo, aunque de manera dispar, ¿eso qué quiere decir? pues que lo hará en según qué ciudades y qué barrios, de ahí que se rechace que haya riesgo de burbuja inmobiliaria. Precisamente mañana el Gobierno aprueba un decreto sobre vivienda para controlar el precio de los alquileres.