Antonio Herráiz: "¿Cómo ficha un agricultor si está en plena campaña de recogida del espárrago?

Hoy está siendo una jornada laboral especial en muchas empresas. Sobre todo en pequeños negocios o en trabajos con condiciones muy específicas. Estamos en el primer día laborable con la obligación de fichar a la entrada y a la salida. Esto es algo que vienen haciendo ya sin ningún tipo de ley en grandes centros de trabajo públicos y privados, pero es un hecho extraordinario en muchas empresas de un tamaño menor.

En 'Mediodía COPE' hemos hablado con un comercial y con una persona que trabaja desde casa. Los dos no saben cómo computar sus horas de forma oficial, más allá de apuntarlas en un papel. También asaltan muchas dudas al sector de la hostelería. Hasta ahora no han tenido ningún problema con los horarios. Olga Serena trabaja en un restaurante de Madrid y lo ha contado en 'Mediodía COPE': "Dudas tenemos. De momento lo estamos haciendo a mano, no estamos usando ningún aparato. Y dudas sobre todos tenemos a la hora de los descansos, el personal que come aquí. No sabemos cómo llevar la contabilidad de eso”.

Y así podríamos contarte los problemas que afectan, sobre todo, a más de tres millones de autónomos. ¿Cómo lo hace un agricultor que en estos momentos está en plena campaña de recogida del espárrago?. La semana que hace mal tiempo, no hay producción. En cambio, la que hace buen tiempo necesita que sus empleados estén mas horas.

Muchas dudas en una injerencia más en las empresas con la que el Gobierno quiere poner fin al fraude de las horas extras no pagadas. La ministra de Trabajo ha recordado hoy que los empresarios han tenido dos meses para implantar la fórmula de registro. Pero desde el Ministerio también dijeron que iban a publicar una guía para resolver dudas y todavía estamos esperando.

El juicio contra la cúpula separatista catalana nos deja hoy un testimonio estrambótico. Es el de la ex diputada de la CUP, Mireia Boya. Ella no fue partidaria de disolver la concentración frente a la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017. Y ese día, los radicales acosaron a la Guardia Civil y reventaron sus vehículos. Boya no quería que nadie se fuera de la consejería aunque se subió a uno de esos coches, dice, para apaciguar a los jóvenes más entusiastas. En ese punto, Boya ha reconocido que con su peso pudo chafar el capó de uno de los coches de la Guardia Civil.