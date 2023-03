Un gran conocedor del magisterio del Papa Francisco, el filósofo italiano Massimo Borghesi, ha abordado en un artículo sobre los diez años del pontificado una interesante cuestión, la relación entre la misericordia y la misión. Subraya Borghessi la profunda continuidad entre la afirmación de Benedicto XVI, según el cual “es la misericordia la que nos mueve hacia Dios”, y la insistencia de Francisco en que la misericordia es, hoy más que nunca, “la vía maestra hacia la fe”, y de ahí deriva esa imagen tan querida por el Papa y a veces mal entendida, de la Iglesia como “hospital de campaña”.

Francisco proclamó en 2015 un Año Jubilar dedicado a la Misericordia, que abrió, como bien recordamos, en la catedral de Bangui, en la República Centroafricana, sin duda una de las imágenes más sustanciales de estos diez años de pontificado. Pues bien, Borghessi sugiere que el próximo Jubileo, anunciado para 2025, esté centrado en la comunicación y el testimonio al mundo de la fe en Cristo. A la encíclica “Caritas in Veritate”, de Benedicto XVI, podría seguirle ahora, idealmente, una “Veritas in Caritate”, dice este filósofo italiano. Ignoro si mi amigo Borghesi está al tanto de un proyecto del Papa al respecto, pero la imagen es muy sugerente: sería, en cierto modo, mostrar que el “hospital de campaña” es también el “faro levantado” en medio de la atribulada búsqueda humana, como señala la encíclica Lumen fidei. De hecho, la misericordia (tal como Jesús la manifiesta en el Evangelio) es incomprensible sin el testimonio de la fe (la verdad sobre Dios y sobre el hombre), del mismo modo que no hay testimonio de la fe (misión) fuera del abrazo de la misericordia.

Algunos se empeñan en subrayar la una sin la otra o la otra sin la una, según la reducción ideológica a la que se apunten, pero ambos son túneles sin salida. Hay una circulación de ida y vuelta que nunca concluye entre misericordia y misión.