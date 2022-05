Una revancha frente a las disputas estériles

Ayer se vivió en la Plaza de San Pedro una jornada de verdadera alegría con la canonización de 10 nuevos santos. Podemos ver esta jornada como una suerte de “revancha” de la gracia frente a las disputas estériles, frente a las divisiones, frente al cansancio. Y es también una lección que no deberíamos olvidar: estos santos no crecieron en momentos de calma y esplendor, ni en la historia de sus países ni en la propia historia de la Iglesia. Ellos no pudieron elegir la circunstancia perfecta para realizar “su” proyecto, sino que aceptaron la circunstancia que les tocó (muchas veces dramática) para decir “sí” al proyecto de Dios.

Como dijo el Papa en su homilía, “la santidad es siempre original, no hay santidad de fotocopia, cada una es única e irrepetible”. Lo vemos de manera elocuente en estos hombres y mujeres que han nacido de la buena tierra de la Iglesia: Carlos de Foucauld realizó un largo camino hasta encontrar en Jesús la respuesta a su corazón sediento, y llegó hasta los confines del desierto para llevar su presencia a los tuaregs; el carmelita Tito Brandsma se jugó la vida desde un periódico para combatir la maldad del nazismo; el laico Lázaro Devasahayam, siendo de noble estirpe, desafió al sistema de las castas en su India natal porque reconoció en Jesús al fundamento de la dignidad de toda persona; en plena tormenta de la Revolución francesa, María Rivier fundó la congregación de la Presentación para servir a los niños pobres; Francisca Rubatto abrió veinte casas de las Terciarias Capuchinas en el Cono Sur de América, y es considerada la primera santa de Uruguay. Cada uno irrepetible, pero cada uno ha bebido del mismo manantial en el que nosotros podemos beber: el de la Eucaristía, el de la caridad vivida en la comunidad cristiana, el de la fe de los apóstoles. No es necesario un máster en Harvard.