Sólo con Él podemos navegar

Ayer, durante la celebración de Pentecostés, el Papa reiteró que en el mar agitado de la historia la Iglesia sólo puede navegar con el Espíritu Santo porque, sin Él, permanece inerte, la fe se reduce a mera doctrina, la moral a un deber, y la pastoral a un simple trabajo más. Francisco recordó que el Espíritu no dio comienzo a la Iglesia impartiendo instrucciones y normas a la comunidad, sino descendiendo sobre cada uno de los apóstoles. Y cada uno recibió gracias particulares y carismas diferentes. Esa diversidad, que podía haber generado confusión, gracias al Espíritu se transforma en armonía. El Espíritu no creó una lengua igual para todos, no eliminó las diferencias, las culturas, sino que armonizó todo sin uniformar. Esta es una perspectiva que ilumina el momento presente.

La vida de la Iglesia no renace nunca mediante un plan preciso y articulado, sino por la experiencia del amor de Dios en sus miembros. Podemos recorrer la historia para verlo claramente. Así pues, en lugar de construir esquemas de enfrentamiento, dejemos que los dones del Espíritu que están presentes en los demás, nos sorprendan. Veamos a cada hermano y hermana en la fe como parte del mismo cuerpo al que pertenecemos. El camino de la Iglesia, siempre, debe ser “un camino según el Espíritu”. Por ejemplo, el Sínodo actualmente en marcha, reiteró Francisco, “no puede ser un parlamento para reclamar derechos y necesidades de acuerdo con la agenda del mundo, ni la ocasión para ir donde nos lleva el viento, sino la oportunidad para ser dóciles al soplo del Espíritu”.

Porque sólo con Él “la fe es vida, el amor del Señor nos conquista y la esperanza renace”. Por eso necesitamos pedirle cada día que “venga”. Literalmente: “¡Ven!”. Él suscita la novedad que necesitamos, pero no podemos fabricar; y genera la unidad que deseamos, pero somos incapaces de lograr por nosotros mismos.