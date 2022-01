La salvación pasa a través de la carne

En un artículo publicado en Il Corriere della Sera, el presidente del movimiento Comunión y Liberación, Davide Prosperi, se ha preguntado si en nuestro mundo posmoderno, híper-digitalizado, sigue teniendo sentido la insistencia de la tradición cristiana en el valor salvífico de la carne. No olvidemos que el anuncio cristiano, ayer, hoy y siempre, es que Dios se ha hecho carne en Jesucristo, para nuestra salvación. “Dios no nos ha telefoneado” para darnos consejos y echarnos una mano, sino que ha tomado un cuerpo, ese cuerpo de un niño que hemos contemplado estos días en el portal de Belén.



Es un hecho que el ser humano conoce y percibe el amor, mediante el lenguaje del cuerpo. Nada puede sustituir una mirada, un abrazo, una palabra pronunciada en persona. Esta es una lección que la pandemia del Covid nos está impartiendo. Y menciona una afirmación de la administración sanitaria de los EEUU, según la cual la amenaza más grave para la salud pública no es el cáncer ni la diabetes, sino la soledad, la disolución de los vínculos sociales.



En estos meses el Papa ha repetido muchas veces que “nadie se salva solo”. Cabe añadir, según este responsable eclesial, casado y padre de cuatro hijos, que nadie se salva tampoco “en remoto”. La terrible pandemia que nos golpea desde hace dos años nos ha mostrado que necesitamos la carnalidad de la relación con los demás para ser nosotros mismos plenamente. En la era de internet y del “metaverso”, donde cada vez vivimos más encerrados en nosotros mismos, esta pandemia nos hace patente “el grandioso poder que se esconde en la fragilidad de nuestras manos, en la humildad de nuestros rostros y de nuestros labios”. Sí, como decía Tertuliano, uno de los grandes Padres de la Iglesia, “la carne es el quicio de la salvación”