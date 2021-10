Restán: "Tras cuatro años y medio de cautiverio, la religiosa Gloria Cecilia Narváez ha sido liberada"

Hola Pilar. Tras cuatro años y medio de cautiverio, la religiosa Gloria Cecilia Narváez ha sido liberada. Pertenece a las Franciscanas de María Inmaculada, una congregación nacida en Colombia, su país natal. Fue enviada a África como misionera y sus superiores le confiaron un puesto avanzado y de especial riesgo: la misión de Karangasso, en el suroeste de Mali, donde era responsable de una comunidad que atiende un centro de salud, un hogar para niños huérfanos, un centro de promoción para 700 mujeres de los pueblos, y que se ocupa de la catequesis de los niños y jóvenes de la zona. Una verdadera fuente de bien, aunque parezca una gota en el océano.

Cuando un grupo yihadista, de los que pululan por esa región del Sahel, asaltó la misión y retuvo a una de las hermanas, Gloria salió de su escondite y se presentó como responsable, pidiendo que dejaran irse a las demás. Ahí empezó su dura peregrinación, en la que, como ha dicho en sus primeras palabras, sólo pudo aferrarse a su fe en Dios. Durante estos años la Iglesia ha orado por ella y ha realizado toda suerte de gestiones para conseguir su liberación. Tampoco nosotros, en COPE, la hemos olvidado en estos años. Ayer fue abrazada por el Papa en una imagen que ha dado la vuelta al mundo.

La hermana Gloria no ha ocupado las portadas de los grandes medios, y su nombre no figurará seguramente en los libros de historia. Pero gracias a hombres y mujeres como ella, vulnerables y sin ningún poder, Dios impone un límite al mal en la historia, y nos recuerda que no abandona al mundo que ha salido de sus manos.