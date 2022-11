Esta mañana hemos podido escuchar en Herrera en COPE al nuevo secretario general de la CEE, César García Magán. Una de sus respuestas se refería a la pérdida de relevancia de la Iglesia. Los datos son evidentes en lo que se refiere al descenso en la práctica de los sacramentos o a la pérdida de influencia sobre la cultura mayoritaria en nuestra sociedad, pero el obispo secretario advertía de que la relevancia que importa a la Iglesia no puede reducirse a esos datos, que no se pueden ignorar. En los primeros siglos de nuestra era los cristianos eran una minoría que no contaba en la política ni en las leyes, pero a través de su testimonio, con paciencia y no pocos sufrimientos, fueron fecundando el tejido profundo de su sociedad. El Señor no prometió a su Iglesia victorias al estilo del mundo, ni le aseguró ninguna hegemonía cultural; le encargó llegar hasta los confines de la tierra con el anuncio del Evangelio y le aseguró que los poderes del mal no prevalecerían, ni más ni menos.

Refiriéndose a Orígenes, uno de los primeros padres de la Iglesia, el teólogo Henri de Lubac decía que transmitía el sentimiento de alegría de las primeras comunidades cristianas, conscientes de ser herederas de una antiquísima tradición y al mismo tiempo de inaugurar un mundo nuevo. Y añadía de Lubac que, también hoy, depende de nosotros que el cristianismo aparezca ante todos como la juventud del mundo y su esperanza, no como una fortaleza asediada que se resiste a perder determinadas influencias conquistadas en el pasado.

Sería un banal conformismo decir que no pasa nada por el hecho de que muchos de nuestros vecinos y conciudadanos desconozcan a Jesucristo; y sería una miopía letal pensar que la respuesta es una estrategia de reconquista. La cuestión, ayer, hoy y siempre, es que, al encontrar a los cristianos, surja el deseo de vivir con su misma alegría, esperanza y buen juicio.