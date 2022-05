Un regalo desde la India

Nada es imposible para Dios, dice Jesús en el Evangelio. Cuando algo justo y deseable que parece imposible a nuestros ojos se realiza, tenemos un indicio de su presencia. Lo vemos bien en la historia de Lázaro Devasahayam, uno de los santos proclamados por el Papa el pasado domingo. Nació en 1712 en el sur de la India, en el seno de una familia de religión hinduista de casta superior. Estaba destinado a las mieles del poder, de hecho, siguió la carrera militar y llegó a ser ministro del reino de Travancore, también se casó, aunque no tuvo hijos. Lo último que podía pasar por su cabeza era cuestionar el sistema de castas que, aún hoy, pervive en muchos lugares de la India.

Pero sucedió lo inesperado. Conoció la fe cristiana a través de un militar francés asesor del rey y todo su mundo quedó trastocado. No le resultó fácil recibir el bautismo, pues era sabido que el monarca no veía con buenos ojos que un noble se convirtiera al cristianismo, pero lo consiguió tras meses de insistencia. Lázaro no se escondió, sino que habló de su nueva fe a muchos hindúes y rompió con el estricto sistema de castas, entrando en relación con los dalit, o tribales. Por todo ello se ganó la enemistad de varios miembros de la corte, que lo acusaron falsamente de traición al Estado por "pasar documentos secretos". Fue encarcelado durante tres años en los que, de muchas formas, intentaron que renunciase a su fe, pero él permaneció fiel hasta ser fusilado cuando contaba 40 años.

Un obispo ha dicho que hace tres siglos que los católicos indios esperaban que se reconociera la santidad de Lázaro Devasahayam… hay que saber esperar. Lo cierto es que la misma novedad de vida que él encarnó, sigue suscitando preguntas hoy, y también persecuciones. Lázaro encontró la perla por la que merece la pena dejarlo todo, la que hace posible lo imposible.