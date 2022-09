La pura luz de Lourdes

Este fin de semana he tenido la oportunidad de ver, diría más bien de disfrutar, la película documental “Lourdes”, una obra de extraordinaria luminosidad sobre lo que es el cristianismo, filmada por dos directores, Thierry Demaizière y Alban Teurlai, que no son creyentes. Los hilos de este vibrante tapiz visual y sonoro son las historias de dolor (del cuerpo y del alma) de tantas personas que acuden al santuario de Lourdes en busca, sí, de curación, pero sobre todo de la fuerza y de la luz necesarias para vivir sus circunstancias humanamente. Los directores dejan hablar a estos protagonistas, muy distintos entre sí, se recrean en sus gestos y en sus miradas. El daño que sufren casi nos corta el aliento, pero es aún más conmovedor que no hay estridencia ni desesperación, porque lo viven ante la presencia maternal de la Virgen, una presencia que conduce necesariamente a Cristo, que ha padecido en su carne todos los dolores para clavarlos y vencerlos en la cruz.

Ricos y pobres, ilustrados y gentes de la calle, militares y prostitutas… todos caminando juntos, esperando juntos, rezando con una sobriedad y autenticidad que desconcierta y rompe los cerrojos que cada espectador lleva consigo. Y, además, el gran espectáculo de las gentes del santuario: voluntarios (muchos jóvenes), médicos y enfermeras, sacerdotes y religiosas… Es la Iglesia, que acoge y abraza sin juzgar, que muestra una delicadeza inimaginable con cada pliegue del cuerpo y del alma de los que allí recalan.

En el documental no aparecen historias de curaciones milagrosas, aunque las hay y bien documentadas. Lo que brilla es la fe que sostiene la esperanza, la caridad que custodia la débil llama que alienta en cada corazón herido. Y todo bajo la mirada de María, que derrite cualquier justificada rebelión. No dejen de disfrutar de “Lourdes” en el cine, mientras se pueda.