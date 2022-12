Hoy ha tenido lugar en el Vaticano la entrega de los Premios Ratzinger 2022, que reconocen la trayectoria de investigación y docencia de personas de todas las procedencias en los ámbitos de la teología, la filosofía, el arte y el derecho, siguiendo la senda de la búsqueda de la verdad que siempre marcó la vida de quien les da nombre. La singularidad de este año radica en que uno de los premiados es el profesor Joseph Weiler, gran experto en Derecho Constitucional, de religión judía, que ha defendido en todos los foros la plasmación jurídica de las raíces cristianas de Europa, y que defendió ante los tribunales el derecho del estado italiano a colocar el crucifijo en las aulas de las escuelas públicas.

Estoy seguro de que Benedicto XVI estará bien contento de que un hijo del buen olivo de Israel, uno de los que él gustaba llamar “nuestros padres, los judíos”, reciba este reconocimiento, como estoy seguro de que Weiler se siente profundamente honrado de recibir un premio que lleva el nombre del papa que más profundamente ha reflexionado sobre el vínculo indisoluble entre cristianos y judíos.

He tenido la fortuna de escuchar a Joseph Weiler en vivo y me sorprende su aguda inteligencia para mirar el presente, una lucidez que se nutre de la lectura de la Biblia. También su libertad y la ausencia de actitudes defensivas ante una sociedad de la que es protagonista, pero en la que muchas cosas no le gustan y lo dice sin complejos. Nos viene muy bien escuchar a un judío de pura cepa que nos invita a no crear nuestro propio gueto, a no llorar por nuestra pérdida de influencia social, a reconocer la riqueza de nuestro pasado no para engordar la nostalgia sino para mirar al futuro sin complejos. Su amistad sincera con tantos cristianos, que he podido conocer de primera mano, es toda una profecía de algo que el teólogo Ratzinger siempre ha profesado y no siempre hemos entendido. Shalom, kol akavod. Felicidades, profesor Weiler.