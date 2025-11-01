COPE
Podcasts
Fin de Semana
Fin de Semana_Cristina Lopez S_Imagen principal
Fin de Semana

De las gafas al cambio de hora: las técnicas de distracción del presidente del gobierno

José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar repasa momentos que ha usado Pedro Sánchez en los últimos años

sanchez
00:00
Descargar

La Tertulia de este primero de noviembre

Redacción Fin de Semana

Publicado el

1 min lectura15:53 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Visto en ABC

Programas

Los últimos audios

Último boletín

09:00 H | 1 NOV 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking