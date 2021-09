José Luis Restán: "Atizar al Papa se ha convertido en deporte para algunos políticos y medios de comunicación"

Parece que atizar al Papa se ha convertido en un deporte para algunos políticos, medios de comunicación y opinadores varios. Aunque para ello haya que tergiversar sus palabras o, simplemente, mentir. Ni el Papa se ha sumado a la campaña de López Obrador (al contrario, responde con finura a su populismo tosco) ni ha criticado la conquista de España, asunto en el que, naturalmente, no entra.



En esta carta Francisco evoca las luces y sombras que han forjado la historia de México, y dice que es necesaria una purificación de la memoria, recordando que tanto él como sus predecesores han pedido perdón por acciones y omisiones (de la Iglesia) que no contribuyeron a la evangelización. ¿Dónde está el escándalo? Es impresionante cómo puede cegar la ideología.

[LÍNEA EDITORIAL COPE: México, la Iglesia y la purificación de la memoria]



Pide, además, no olvidar las acciones cometidas contra el sentimiento religioso de la mayoría de la población en tiempos más recientes, en clara referencia a la cruel persecución religiosa desatada por el gobierno mexicano contra los católicos en los años 30 del pasado siglo. De eso no suele hablar López Obrador.



No se trata de mirar los errores del pasado (de unos y otros) para quedarnos ahí, dice el Papa, sino para sanar las heridas, avivar el diálogo y construir la anhelada fraternidad en el respeto a las diferencias. Una carta impecable y constructiva que algunos han tergiversado, o ni siquiera han leído, para llevar el agua a su molino.



Concluye la carta señalando la imagen de la Virgen de Guadalupe, insuperable referencia de una aventura de fe y de esperanza por la que, también como españoles, podemos dar gracias con humildad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Herrera explica la falsa polémica en torno a las palabras del Papa sobre México