La Iglesia es otra cosa

Unas palabras del Papa en su reciente viaje a Mongolia sobre la forma de la Iglesia y sobre el ministerio del obispo me parecen muy clarificadoras, especialmente ahora que se aproxima la asamblea del Sínodo y que se producen algunas discusiones bastante desenfocadas. Recuerda Francisco que Cristo ha dado a su Iglesia una estructura que refleja la armonía que hay entre los distintos miembros del cuerpo humano. Él es la cabeza, y la guía infundiendo en el Cuerpo, o sea, en nosotros, su mismo Espíritu, que actúa sobre todo en los signos de vida nueva que son los sacramentos. Además, para garantizar la autenticidad y la eficacia de esta vida, ha instituido el orden sacerdotal.

Siguiendo con esta explicación el Papa observa que el obispo no es un manager, sino la imagen viva de Cristo buen Pastor que reúne y guía a su pueblo. La Iglesia no se comprende siguiendo un criterio funcional, como si fuese una empresa, un club o un partido. La Iglesia es algo distinto, y la clave es la palabra “comunión”. En el cuerpo que es la Iglesia el obispo no hace de moderador siguiendo el principio de la mayoría. Es Jesús mismo quien se hace presente en la persona del obispo para asegurar la comunión de su Cuerpo místico. Y eso es algo que debería producirnos vértigo y conmoción.

El Papa recordó también que la unidad de la Iglesia no es una cuestión de orden y de respeto, ni siquiera de buena estrategia, es una cuestión de fe y de amor al Señor, es fidelidad a Él. Por eso es importante que todos los componentes eclesiales se aglutinen alrededor del obispo que representa a Cristo vivo en medio de su Pueblo, sean cuales sean su temperamento, sus virtudes y sus límites. Así se ensambla en armonía un cuerpo en el que cada miembro tiene su acento, su carisma, para contribuir a la riqueza del conjunto. Bella e importante lección, no sólo para la gente sencilla, también para algunos supuestamente muy ilustrados.