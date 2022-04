Hoy decir “paz” es decir “verdad”

Svetlana Panic, una intelectual rusa, de origen ucraniano, ha escrito un interesante artículo sobre la relación entre paz y verdad en el contexto de la sangrienta invasión rusa de Ucrania. En él explica que la retórica de la paz ha forjado la identidad nacional rusa durante décadas: a todas horas se hablaba de la paz (Mir, en ruso), que da nombre a instituciones y a medios de comunicación. Con las imágenes terribles de la destrucción de Ucrania en los ojos, esta intelectual denuncia “la ambigüedad maligna que asumen las declaraciones de paz dentro de la ideología de la guerra”. Es una ideología grita desde las pantallas de televisión que todo esto se hace en nombre de la paz. Pero curiosamente, si algún ruso se atreve a escribir esa palabra (MIR) en un letrero, le suben a una camioneta de la policía. Para los ideólogos del Kremlin, esta guerra se hace en nombre de la paz, de modo que “la guerra es paz, la paz es guerra”.

Svetlana Panic, desde su nada cómodo emplazamiento, advierte a cierto progresismo occidental que “un pacifismo abstracto esconde una trampa muy peligrosa”, porque si el mal no se expone a la vista de todos en su extrema concreción, si no se da nombre a quien lo causa, inevitablemente envenena las mejores intenciones y, además, tiende a repetirse. Lo que el gobierno ruso denomina “operación especial" es, sencillamente, una guerra aterradoramente transparente (¡lo ha dicho con claridad el Papa!) y por eso desafía la conciencia de todos los que nos asomamos a ella. Ucrania defiende su tierra, su dignidad, su hogar y su libertad frente a un agresor violento, impulsado por ambiciones absurdas. Si no se reconoce esta realidad, todos los discursos sobre la paz serán una antología de palabras que deleitan el oído y calman la conciencia, pero quedarán estériles. “Decir paz, significa hoy decir la verdad”.