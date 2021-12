La forja de la amistad cívica

La revista Alfa y Omega me ha invitado a participar en su especial de fin de año, que plantea doce claves de este 2021, y me ha tocado hablar de la política española, que ha alcanzado unos niveles de aspereza y desconfianza inéditos desde la Transición, un momento que podríamos caracterizar, con palabras del Papa Francisco, como un verdadero triunfo de la amistad cívica. En aquel momento prevaleció la realidad sobre la ideología, la altura de miras sobre el cálculo rastrero, la paciencia sobre la pulsión violenta. Preferimos caminar junto al diferente, en lugar de combatir con él eternamente. Necesitamos recordar todo aquello, pero no cultivar una nostalgia estéril.



Más que lamentaciones, necesitamos un cambio de cultura, y la encíclica “Fratelli Tutti” ofrece apuntes interesantes para forjar ese cambio. El protagonismo de las familias y de las comunidades: los agentes estrictamente políticos tienen que abrirse al diálogo con estas realidades sociales para renovarse y tocar tierra. La educación: no hemos sabido transmitir, con razones y con pasión, el gran legado de la Transición a las nuevas generaciones. Empecemos desde ahora a sembrar una conciencia nueva de lo que significa “la roca del bien común”. Necesitamos una alianza entre sociedad civil, Estado y mercado, superando contraposiciones estériles: más sociedad y mejor Estado. Y cuidemos las instituciones, porque su erosión sólo conduce a la arbitrariedad y la inseguridad, que padecen sobre todo los más vulnerables. A todo eso debe contribuir la Iglesia con humildad y sin complejos, con una pasión por la ciudad común que no tiene nada que ver con pretensiones de hegemonía, pero sin aceptar tampoco confinarse en sus recintos.