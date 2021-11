El Evangelio como liberación de toda esclavitud espiritual y material

Hoy se ha presentado la nueva edición del Congreso Católicos y Vida Pública, que analiza el riesgo que suponen para la libertad una serie de movimientos sociales y nuevas ideologías como la llamada “cultura woke” o “cultura de la cancelación”. Esta ideología rechaza agresivamente la tradición cristiana y propone una lucha político-cultural basada en el agravio sufrido por una serie de grupos identitarios.



Me ha parecido muy sugestiva la intervención del arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, que ha señalado que “corremos el riesgo de deslizarnos hacia un nuevo “tribalismo”, con la sociedad dividida en grupos y facciones, en competencia unos con otros”. A su juicio, este planteamiento es atractivo por su simplicidad y porque responde a necesidades y sufrimientos humanos reales, que no podemos dejar de tener en cuenta. Al final de su intervención se ha preguntado cómo debe afrontar la Iglesia este desafío. Primero, “tenemos que vivir y proclamar el Evangelio como el verdadero camino hacia la liberación de toda esclavitud e injusticia, espiritual y material”. Es decir, una fe con todas sus dimensiones: caridad, cultura y misión. Segundo apunte: “en este tiempo, la Iglesia debe ser una voz para la conciencia individual y la tolerancia”. Por tanto, no caer en la agresividad y el “frentismo” característico de estos movimientos.



Y un último apunte: el cristiano vive la historia en la esperanza. “La mano amorosa de Dios sigue guiando nuestras vidas y el destino de las naciones”, recuerda monseñor Gómez. Y señala que “ya estamos viendo señales de un despertar religioso en nuestro país, por debajo de las controversias políticas, de las nubes de la pandemia y la incertidumbre del futuro”.