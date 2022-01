La fe y el deseo

En su importante homilía de la fiesta de Epifanía, el Papa señaló que Dios nos ha hecho “amasados de deseo”, orientados, como los Magos, hacia las estrellas. No es una forma poética de empezar el año, sino un criterio esencial para valorar nuestra fe y el camino de la Iglesia. Desear, ha explicado Francisco, es acoger la vida como un misterio que nos supera, como una hendidura siempre abierta que invita a mirar más allá, porque la vida no está “toda aquí”, está también “más allá”.



La fe cristiana no es una armadura de normas y principios que nos blinda frente a los vaivenes de la vida. Esa sería la muerte de la fe. Por el contrario, es un movimiento continuo e inquieto, siempre en busca de Dios que nos llama a través de las circunstancias (tantas veces oscuras) y a través de sus testigos en el mundo. ¡Miremos cómo ha sido la vida de los santos! Una fe viva se deja interrogar por las dudas, las esperanzas y deseos de las personas de nuestro tiempo. Muchos, en su rebeldía, en su aparente desprecio, están buscando, como los Magos, una estrella a la que seguir. Ojalá sepamos, como Iglesia, mostrarles un camino que encienda de nuevo su esperanza.



Sólo una fe que tiene presente el deseo del corazón humano puede ser una fe valiente, capaz de desafiar a las opiniones dominantes o a los diversos poderes. Y el Papa señala otro aspecto importante: el deseo, a veces aplanado, casi extinguido, sólo se renueva “si recuperamos el gusto de la adoración”. Necesitamos ponernos frente a Jesús en su Palabra, en los sacramentos, en la caridad, en la vida nueva de esos “santos de la puerta de al lado” que nos acompañan en la comunidad cristiana.