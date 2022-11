Cuando la razón se vuelve sectarismo

Hace unos días, el economista francés Guy Sorman mostraba en un artículo publicado en ABC su ignorancia endémica, o peor aún, su prejuicio, respecto a la Iglesia católica. En él criticaba la supuesta ambigüedad del Papa Francisco respecto de la invasión rusa de Ucrania. De paso, aireaba el mantra de la tibieza de Pío XII frente al extermino de los judíos por parte del nazismo.

A Sorman no se le puede pedir que simpatice con la Iglesia. Lo que no se puede admitir, en un ilustrado como él, es que no maneje los datos ni los documentos que están al alcance de cualquiera, y que pretenda hacer pasar su malcontento por racionalidad incontestable. Francisco ha condenado siempre y sin sombra de duda una invasión injustificable y cruel, que está provocando ríos de sangre y el martirio del pueblo ucraniano. En la época de internet no es difícil acceder a cada intervención del Papa sobre el asunto. El problema lo tiene Sorman en sus anteojos ideológicos. Francisco ha reconocido el derecho del pueblo ucraniano a defender su libertad y su soberanía, y lo mismo ha hecho la diplomacia de la Santa Sede que, además, ha invocado la integridad territorial de Ucrania. Es verdad que el Papa ha criticado que vuelva la mentalidad de los bloques enfrentados, algo que nadie en su sano juicio desea, y también ha alertado del riesgo de una nueva carrera de armamentos. Ha pedido, ciertamente, un esfuerzo sostenido por la paz, que sólo puede lograrse sobre la base de la verdad y la justicia.

En cuanto a Pío XII, Sorman parece desconocer que fue Eugenio Pacelli el autor intelectual de la encíclica Mit Brennender Sorge, una denuncia radical del nazismo cuando las potencias occidentales permanecía mudas y trataban de pactar con Hitler. Las opciones históricas de los papas deben ser sometidas a crítica, desde luego, pero desde criterios objetivos y serios, no desde la banalidad y el sectarismo.