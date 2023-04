No es casualidad sino un plan divino

En Semana Santa la Iglesia universal mira siempre a la tierra en la que caminó y predicó nuestro Señor Jesucristo, la tierra concreta en que comenzó la historia cristiana que, pese a todas las tempestades, nos alcanza en el presente. En estos días se ha vuelto celebrar la Misa, por primera vez desde 2014, en el monasterio de San Miguel, cerca de Mosul, en la Llanura de Nínive. Este edificio fue utilizado por el Daesh como depósito de armas y municiones. Todavía hoy, seis años después de la liberación, sólo 50 familias (de un total de 50.000 personas) han regresado a sus hogares, y la labor de reconstrucción de viviendas, lugares de culto y negocios despega trabajosamente. El miedo a la inseguridad y la incertidumbre sobre el futuro siguen marcando la vida de los cristianos en la región.

En medio de esta situación, el patriarca de Bagdad, Louis Sako, ha enviado un mensaje pascual a todos los cristianos del país y de Oriente en el que afirma que su presencia en aquellas tierras “no es una casualidad, sino un plan divino", y les invita a redescubrir esa vocación y adherirse a ella con confianza, valentía y entusiasmo. A su juicio, esa vocación es más fuerte que cualquier persecución. "No tenemos miedo, no importa cuántos somos, sino que somos sal de la tierra, levadura en la masa y luz en las tinieblas, como Cristo nos ha llamado a ser", ha escrito el valiente cardenal Sako, que no olvida que el día a día sigue siendo crítico, y sigue imponiendo pruebas a los cristianos de la región. Por eso, ante la inminencia de la Pascua, ha querido recordar a sus fieles las palabras de Cristo resucitado al apóstol Tomás, muy venerado en el Oriente cristiano: "no seas incrédulo, sino creyente". El patriarca les recuerda que "nuestra Iglesia de Oriente es una herencia viva de mártires, a la que debemos volver constantemente... sólo la experiencia de la resurrección nos da la capacidad de permanecer firmes y afrontar los ataques con paciencia y confianza". Recordar a estos hermanos es también parte de nuestra vocación hoy, y nos sacará de lamentaciones y polémicas estériles